Van der Poel wint in Namen na sensationeel ploeterduel met Aerts, die valt in slot maar wel nieuwe WB-leider is

22 december 2019

15u56 24 Veldrijden Na een sensationeel duel met Toon Aerts heeft Mathieu van der Poel de vernieuwde Citadelcross gewonnen. Beide heren legden elkaar voortdurend het vuur aan de schenen, na een valpartij van Aerts in het slot pakte de wereldkampioen de zege. Slecht nieuws voor Eli Iserbyt, die onderkoeld opgaf en zo zijn leidersplaats in het klassement verspeelde.

Het hertekend parcours van Namen lag onder vuur. Mathieu van der Poel: “Dit slaat nergens op”, Toon Aerts: “De kasseiklim is tricky en zelfs gevaarlijk”. Hoe dan ook was het ploeteren geblazen, de weergoden hadden zin in een krachtmeting pur sang.

Die kregen we. Van der Poel dropte als eerste een bommetje, Aerts overbrugde na een mindere start de kloof van vijf seconden. En weg waren ze, klaar voor een tweestrijd vol suspense en verrassende wendingen. Toen de wereldkampioen kampte met een leegloper, had de Belgische kampioen prompt een voorsprong. ‘MVDP’ kroop in z’n kader en rondde de achtervolging met succes af.

Aerts zette Van der Poel onder druk op de loopstukken, in de technische afdalingen toonde de Nederlander zich dan weer de betere. Afzien deden beide heren, maar kraken vooralsnog niet. Intussen slecht nieuws vanuit het kamp-Iserbyt. De leider in het klassement gaf onderkoeld op. Tom Pidcock nestelde zich in de achtergrond op plek drie, met een achterstand van slechts twintig seconden zette hij de twee leiders op die manier toch wat onder druk. Aansluiting vinden lukte de Brit echter nooit.

Tweede lekke band

In de zesde ronde leek Van der Poel de strijd te beslissen. Als een slinkse scherpschutter voerde hij het tempo lichtjes op, Aerts paste. Maar het was de Nederlander niet gegund, want opnieuw kampte hij met een leegloper. Aerts ging er na een nieuwe fietswissel op en over, een kaakslag voor Van der Poel. Nu bengelde zíjn hoofd naar beneden: Aerts reed plots 15 tellen voorop. Boeken toe? Neen, of wat had u gedacht? Aerts maakte een slipper, Van der Poel kwam zowaar terug.

De heren gingen zij aan zij de laatste ronde in, maar niet voor lang. Aerts smakte hard tegen de grond - er wordt gevreesd voor een gekneusde rib - en Van der Poel was weg. En dit keer definitief. De Nederlander aan het feest na een adembenemend duel, Aerts werd tweede en is de nieuwe leider in het Wereldbekerklassement. Van Kessel werd uiteindelijk nog derde.