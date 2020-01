Van der Poel wint in Hoogerheide generale repetitie voor WK, Aerts steekt eindzege in Wereldbeker op zak XC

26 januari 2020

Veldrijden Mathieu van der Poel heeft in Hoogerheide de generale repetitie voor het WK veldrijden gewonnen. De eindzege van Toon Aerts kwam in de slotmanche van de Wereldbeker niet meer in gevaar.

Toon Aerts telde vooraf in het WB-klassement een voorsprong van 41 punten op eerste achtervolger Eli Iserbyt. Een geruststellende bonus. Een top 10-plek in Hoogerheide volstond altijd voor de eindzege. Daarnaast tekenden ook Mathieu van der Poel én Wout van Aert present in Nederland.

Van der Poel startte vanop de tweede rij, maar dook wel als eerste het veld in. De wereldkampioen liet er geen gras over groeien, al bleef de boel wel lange tijd bij elkaar. Halverwege hadden we nog een ruime kopgroep in Hoogerheide. ’t Was dan ook geen evidentie om het verschil te maken op zo’n razendsnelle omloop.

36 minuten. Zo lang wachtte Van der Poel om zijn beslissende demarrage te plaatsen. Een verschroeiende versnelling, niemand had een antwoord in huis. Nadien vergrootte Van der Poel zijn voorsprong. Hij was andermaal outstanding.

Van der Poel zegevierde zo voor de vijfde keer in Hoogerheide. Aerts versloeg Iserbyt in een duel om de tweede plek en verzekerde zich van de eindzege in de Wereldbeker. Wout van Aert bolde als achtste over de streep.