Van der Poel voor het 3de jaar op rij de beste in Heusden-Zolder, gehavende Aerts blijft ondanks vroege val WB-leider XC

26 december 2019

16u06 0 Veldrijden Mathieu van der Poel heeft voor het derde jaar op rij de Wereldbekermanche in Heusden-Zolder gewonnen. Een gehavende Toon Aerts behield ondanks een vroege val zijn leidersplaats in de Wereldbeker.

Toon Aerts verscheen vandaag met een ribbreuk en drie -barsten aan de start in Heusden-Zolder. En dat om zijn leidersplek in de Wereldbeker te verdedigen. Maar na één minuut kwam de Belgische kampioen al ten val, waarna hij op de allerlaatste positie rondreed. Een dramatische start voor Aerts.

Mathieu van der Poel keek in eerste instantie de kat uit de boom, maar net voor halfweg achtte hij z’n moment gekomen. Eén versnelling en de wereldkampioen was vertrokken. Op dat ogenblik bekleedde Aerts reeds de veertiende positie. Ook met dank aan Zdenek Stybar, die de Belgische kampioen op sleeptouw nam. Chapeau.

Aerts slaagde er niet in nóg verder op te schuiven, maar Eli Iserbyt kwam niet goed voor de dag. De West-Vlaming finishte pas als dertiende, de Belgische kampioen kwam als veertiende over de streep. Zo wist Aerts z’n leiderstrui in de Wereldbeker te behouden.

En Van der Poel? Die voerde een nieuwe onemanshow op. Geen evidentie, op zo’n snel parcours. Laurens Sweeck sprintte naar de tweede plaats, Quinten Hermans mocht als derde mee op het podium. Michael Vanthourenhout en Gianni Vermeersch vervolledigden de top vijf.