Van der Poel valt opnieuw op knie (zonder erg) Joeri De Knop

Bron: Eigen berichtgeving 0 TDW Wereldbeker veldrijden Speelt zijn gehavende knie hem parten? Of draaft Mathieu van der Poel op het idyllische parcours in het Deense Bogense straks gewoon naar zijn vierde Wereldbekerzege op rij? Dat is de vraag die het crosswereldje vandaag bezighoudt.

Tijdens de laatste parcoursverkenning, gisterennamiddag, tartte de Nederlander alvast even het lot. Bij een kleine valpartij kwam hij opnieuw op de gehechte knie terecht. Eén van de draadjes die hij na zijn schuiver in de finale van de SP-manche in Gavere in de wonde kreeg ingenaaid, kwam daarbij los. Veel gevolgen zou het echter niet mogen hebben tijdens de wedstrijd. Van der Poel verwacht dat hij zijn kansen gewoon kan verdedigen.

