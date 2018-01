Van der Poel ook baas in Hoogerheide en onderstreept favorietenrol voor WK: "Al wel bewezen dat ik op alle parcoursen uit de voeten kan" Mike De Beck

28 januari 2018

18u41 50 Wereldbeker veldrijden Zeven dagen voor het WK in Valkenburg liggen de kaarten in het voordeel van Mathieu van der Poel. De Nederlander soleerde in de GP Adrie van der Poel naar zijn zevende zege in negen wereldbekermanches. Overwinning nummer 26 van het seizoen. Wout van Aert, die een stevige trainingsweek achter de rug had, werd andermaal tweede.

Vorig seizoen draaide zijn cross in de GP van zijn vader helemaal in de soep. Mathieu van der Poel reed in circa twintigste positie. Kortom, een doemscenario voor een veelwinnaar. Dat wou de kleinzoon van Raymond Poulidor vandaag toch liever vermijden. Voor eigen volk vertrouwen tanken voor het WK van volgende week. Zo luidde de boodschap. Het duurde niet lang voordat Van der Poel zijn duivels ontbond. Na iets meer dan drie minuten cross plaatste hij al een snedige versnelling. Eerste achtervolger Laurens Sweeck moest het gat laten vallen.

Trainingsarbeid nog in de benen

Wout van Aert zat iets te ver om zijn wagonnetje te kunnen aanhaken. De huidige wereldkampioen schroefde de trainingsarbeid afgelopen week wel stevig op. "Ik heb hem zelden zo diep zien gaan op training", wist ploegleider Niels Albert te vertellen. "Ik zie het wel goed komen volgende week." Albert zag wel hoe zijn poulain de motor dan toch aan de praat kreeg. Op zijn eentje ging Van Aert in de achtervolging op eenzame leider Van der Poel.

Pamplona

Van Aert schakelde naar zijn zesde versnelling. Op het pijlsnelle parcours in Hoogerheide eisten de twee protagonisten nog maar eens de hoofdrollen op. De achtervolgers gedegradeerd tot figuranten. Van der Poel keek niet meer om. 'De Vliegende Hollander' stoomde door als een losgebroken stier in de straten van Pamplona. Zonder genade. Het leek wel of hij nog een keer zijn visitekaartje wilde afgeven om zijn favorietenstatus op het WK andermaal te onderstrepen. In de achtergrond waren Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck verwikkeld in een strijd om de derde plek. Een stijd die Vanthourenhout wist te winnen.

"Nochtans had ik geen al te beste dag", sprak Van der Poel na afloop in Hoogerheide. "Maar gelukkig win ik hier toch en dat is wel fijn richting WK." Van der Poel startte niet met al te beste benen. "Ik heb de voorbije week hard getraind en het gevoel was dan ook niet top vandaag", aldus de Nederlander. "Nu goed, ik maakte een snelle start, had een klein gaatje en kon dat behouden. Uiteindelijk was ik op het eind misschien iets te relax, want Wout kwam nog dicht en versnelde zelfs nog een keer, dus ik moest even een tandje bijsteken. Het heeft moeite gekost en ik ben blij met de zege. Voor het WK zit ik nu helemaal op schema."

Zaak is nu om gezond te blijven richting de titelstrijd. "Dat is het belangrijkste deze week: gezond blijven, niet vallen op training, rustig toeleven naar dat WK", aldus de Europese kampioen. "Ik weet dat ik dé grote favoriet ben, maar dat geeft me niet meer druk. Ik heb al 26 overwinningen op zak en ik geef toe dat het WK met stip is aangeduid en ik teleurgesteld zou zijn bij verlies, maar goed, ik heb nog altijd een fris gevoel, kon mijn trainingen de voorbije weken goed afwerken en dus hoef ik geen schrik te hebben. Als ik op niveau ben, kan ik wereldkampioen worden. Neen, ik heb het parcours nog niet verkend zoals de Belgische ploeg, maar ik heb nog tijd genoeg. Naar het schijnt is het een parcours voor Wout, dat lees en hoor ik toch overal. Maar ik heb intussen al bewezen dat ik op alle parcoursen uit de voeten kan."

Een week voor het WK moest Wout van Aert andermaal vrede nemen met een tweede stuk. "Ik wil vooral onthouden dat ik op het eind nog veel kracht had", aldus de wereldkampioen. "Ik verlies de cross door mijn slechte start." Van Aert miste compleet zijn start en telde na één ronde al 16 seconden achterstand. "Mijn eerste ronde was gewoon slecht", opende Van Aert na afloop. "Ik heb er niet echt een verklaring voor, maar ik had geen power in de benen toen. Misschien is het mentaal. Ik heb zaterdag nog een zware training afgewerkt en dan start je met het idee 't zal wat minder zijn' en dat speelt dan misschien. Gelukkig kom ik er na één ronde dan wel door. Ik verlies eigenlijk de wedstrijd in de eerste drie à vijf minuten. Dankzij Tim Merlier knok ik me terug naar voren en ik wil vooral onthouden dat ik op het eind nog veel kracht had. Dat was in andere crossen niet altijd het geval en dat stemt me tevreden. Ik ben vooral bezig met dat WK, minder met de wedstrijd van vandaag waar ik niet veel van verwacht had na mijn zware trainingsweek. Ik word hier nog tweede, dus dat is beter dan verwacht."

"Natuurlijk, de zaken zijn wat ze zijn", wist ook de titelverdediger, "Mathieu is sterk, zoals we dat al weken zien. Ik heb sinds de kerstperiode geen enkele keer het gevoel gehad dat ik fris aan de start stond van een wedstrijd en dat topgevoel van in Namen (waar hij won) heb ik niet meer gehad. Alleen had ik hier op het eind wel power en dat moet ik meennemen naar het WK."

Michael Vanthourenhout was de beste na de Grote Twee met een derde plaats. "Hier ben ik tevreden mee", aldus de renner van Marlux-Bingoal. "Dit is een opsteker richting WK. Het is altijd beter om met een goed gevoel naar het WK te gaan en dan is deze uitslag mooi meegenomen. Ik heb voorlopig nog geen al te best seizoen achter de rug, dus ik hoop op dat WK echt wel goed voor de dag te komen en mijn seizoen nog goed te maken. De verklaring voor dat mindere seizoen? Tja, mijn zomer was niet echt geslaagd en ik had door knieproblemen slechts 15 à 20 koersen op de weg in de benen. Hopelijk blijf ik in de volgende wegcampagne gespaard van pech, maar eerst is er nog het WK. Natuurlijk wil ik daar de Belgische ploeg steunen, maar het is een parcours waar je niet veel kan helpen. Misschien bij de start, daar moeten we gewoon hopen dat we met de Belgen Mathieu niet laten rijden. Dus een goede start is belangrijk en daarna zal het wellicht een man tegen man gevecht zijn tussen Mathieu en Wout. De strijd om die derde medaille ligt open."

Ploegmaat Kevin Pauwels knokte zich naar een vijfde plaats in Hoogerheide en was daar na afloop zeer tevreden mee. "Ik koers hier mijn beste wedstrijd van het seizoen", aldus Pauwels. "Ik vond dat ik recht had op die selectie voor het WK en vandaag heb ik dat zeker getoond in deze wedstrijd. Maar nu is het dus te laat. Ik wou vandaag echt goed zijn en ik ben blij dat dit me hier gelukt is."

Maar Pauwels werd dus niet in de selectie opgenomen. Vloekt hij dan nu niet op zichzelf? "Indien ik het vooraf had geweten, dan had ik misschien in Nommay iets feller gereden, iets dieper in mijn krachten kunnen tasten." Hoopt hij nog op een waterkansje voor dat WK, als reserve? "Ik geloof niet in mirakels', eindigde hij.