Van der Poel ook baas in Hoogerheide en onderstreept favorietenrol voor WK: "Al wel bewezen dat ik op alle parcoursen uit de voeten kan" Mike De Beck

28 januari 2018

18u41 41 Wereldbeker veldrijden Zeven dagen voor het WK in Valkenburg liggen de kaarten in het voordeel van Mathieu van der Poel. De Nederlander soleerde in de GP Adrie van der Poel naar zijn zevende zege in negen wereldbekermanches. Overwinning nummer 26 van het seizoen. Wout van Aert, die een stevige trainingsweek achter de rug had, werd andermaal tweede.

Vorig seizoen draaide zijn cross in de GP van zijn vader helemaal in de soep. Mathieu van der Poel reed in circa twintigste positie. Kortom, een doemscenario voor een veelwinnaar. Dat wou de kleinzoon van Raymond Poulidor vandaag toch liever vermijden. Voor eigen volk vertrouwen tanken voor het WK van volgende week. Zo luidde de boodschap. Het duurde niet lang voordat Van der Poel zijn duivels ontbond. Na iets meer dan drie minuten cross plaatste hij al een snedige versnelling. Eerste achtervolger Laurens Sweeck moest het gat laten vallen.

Trainingsarbeid nog in de benen

Wout van Aert zat iets te ver om zijn wagonnetje te kunnen aanhaken. De huidige wereldkampioen schroefde de trainingsarbeid afgelopen week wel stevig op. "Ik heb hem zelden zo diep zien gaan op training", wist ploegleider Niels Albert te vertellen. "Ik zie het wel goed komen volgende week." Albert zag wel hoe zijn poulain de motor dan toch aan de praat kreeg. Op zijn eentje ging Van Aert in de achtervolging op eenzame leider Van der Poel.

Pamplona

Van Aert schakelde naar zijn zesde versnelling. Op het pijlsnelle parcours in Hoogerheide eisten de twee protagonisten nog maar eens de hoofdrollen op. De achtervolgers gedegradeerd tot figuranten. Van der Poel keek niet meer om. 'De Vliegende Hollander' stoomde door als een losgebroken stier in de straten van Pamplona. Zonder genade. Het leek wel of hij nog een keer zijn visitekaartje wilde afgeven om zijn favorietenstatus op het WK andermaal te onderstrepen. In de achtergrond waren Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck verwikkeld in een strijd om de derde plek. Een stijd die Vanthourenhout wist te winnen.

"Nochtans had ik geen al te beste dag", sprak Van der Poel na afloop in Hoogerheide. "Maar gelukkig win ik hier toch en dat is wel fijn richting WK." Van der Poel startte niet met al te beste benen. "Ik heb de voorbije week hard getraind en het gevoel was dan ook niet top vandaag", aldus de Nederlander. "Nu goed, ik maakte een snelle start, had een klein gaatje en kon dat behouden. Uiteindelijk was ik op het eind misschien iets te relax, want Wout kwam nog dicht en versnelde zelfs nog een keer, dus ik moest even een tandje bijsteken. Het heeft moeite gekost en ik ben blij met de zege. Voor het WK zit ik nu helemaal op schema."

Zaak is nu om gezond te blijven richting de titelstrijd. "Dat is het belangrijkste deze week: gezond blijven, niet vallen op training, rustig toeleven naar dat WK", aldus de Europese kampioen. "Ik weet dat ik dé grote favoriet ben, maar dat geeft me niet meer druk. Ik heb al 26 overwinningen op zak en ik geef toe dat het WK met stip is aangeduid en ik teleurgesteld zou zijn bij verlies, maar goed, ik heb nog altijd een fris gevoel, kon mijn trainingen de voorbije weken goed afwerken en dus hoef ik geen schrik te hebben. Als ik op niveau ben, kan ik wereldkampioen worden. Neen, ik heb het parcours nog niet verkend zoals de Belgische ploeg, maar ik heb nog tijd genoeg. Naar het schijnt is het een parcours voor Wout, dat lees en hoor ik toch overal. Maar ik heb intussen al bewezen dat ik op alle parcoursen uit de voeten kan."