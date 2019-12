Van der Poel: “Het waren extreme omstandigheden” - Aerts: “Rib voelt niet goed aan na valpartij” ABD

22 december 2019

16u47

Bron: Play Sports 1 Veldrijden Wat een epische wedstrijd. Mathieu van der Poel zegevierde in de Citadelcross van Namen na een heerlijk duel met Toon Aerts. “Dit zijn de crossen waarvoor je veldrijder wordt.”

Bibberen. Een kwartier na de finish zag Van der Poel nog steeds af van de koude. “Het was ontzettend koud en moeilijk om foutloos te bleven”, vertelde ‘MVDP’ in een eerste reactie. “Ik ben redelijk goed recht gebleven en maakte niet te veel foutjes. Jammer dat ik twee keer te kampen kreeg met een lekke band, telkens ver van de post. Daar verloor ik veel krachten mee. Maar ik blijf in koers door de foutenlast van Toon. Het was te verwachten dat de persoon die de minste fouten maakte, zou winnen. In de laatste ronde zag ik dat ik plots erg ver weg gereden was, toen besefte ik dat Toon gevallen was.”

Veel wind en regen. Deed het Van der Poel denken aan het WK wielrennen in Yorkshire, waar de Nederlander in het slot door het ijs zakte? “Zwijg van Yorkshire alsjeblieft”, lachte hij. “Het was ontzettend koud. Als veldrijder heb je meestal last aan de voeten en handen, maar nu leed ook het lichaam van de koude. Dit waren extreme omstandigheden.”

Aerts: “Rib voelt niet goed aan na valpartij”

Toon Aerts maakte er een strijd van en maakte lang aanspraak op de zege. Maar de renner van Telenet–Fidea Lions moest het hoofd buigen nadat hij enkele keren onderuit ging. Bij één valpartij werd zijn rib geraakt. “Dit voelt niet goed aan”, vertelde Aerts. “Het is moeilijk in te schatten wat er precies scheelt. Als ik mijn lichaam probeer te buigen, doet het veel pijn. Ik heb nu tot donderdag om te herstellen. Bij mijn eerste val belandde ik in een plas waardoor ik het zeer koud kreeg. Daardoor maakte ik meer foutjes. Dit was een koers waarin er constant andere dingen gebeurden, maar ik kan momenteel niet voldoende nadenken over wat er allemaal gebeurd is. Ach, ooit ga ik hier met plezier op terugkijken. Dit zijn de crossen waarvoor je veldrijder wordt.”