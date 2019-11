Van der Poel degradeert tegenstand en wint Duinencross na fenomenale remonte in eerste ronde MGL

24 november 2019

16u07 2 Veldrijden Fenomenaal. We zijn van Van der Poel al wel wat gewend, maar wat de Nederlander in Koksijde uit z’n benen schudde was ongezien. In de eerste bocht werd hij opgehouden door een val van Merlier en moest de wereldkampioen helemaal achteraan het pak aansluiten. Zo’n zeven minuten later begon hij als leider aan de tweede ronde. Een ongeziene remonte die een nieuwe onemanshow inleidde. “Het was wel een van mijn beste eerste rondes ooit”, reageerde Van der Poel na afloop.

Van der Poel moest van de derde rij starten, wegens nog te weinig punten in de wereldbeker. Na de eerste bocht werd de inhaalrace van de Nederlander nog wat moeilijker. Merlier ging onderuit en ook Van der Poel parkeerde z’n voortube even in het decor. De zwier waarmee de wereldkampioen z’n weg verderzette voorspelde voor de rest niet veel goeds.

Inhaalrace

In de eerste zandstrook liep de Nederlander al een deel van het pak voorbij. Nadien schoof hij alsmaar verder op om plots op te duiken achter de rug van de Belgische kampioen Toon Aerts. Die reed in vijfde positie. Enkele bochten verder reed Van der Poel samen met Sweeck al aan de leiding. Adrie Van der Poel heeft al wat meegemaakt, maar ook hiervoor kneep de vader van ‘Matje’ zich even in de arm. “Er was hier en daar wel wat plaats om te passeren, maar je moet het toch maar doen. Het is uniek.” Van der Poel schrok toch ook wat van zichzelf na de wedstrijd: “Dat ik na de eerste ronde al weer vooraan zat gaf een kick.”

Al snel werd duidelijk dat de spanning zou liggen in de strijd voor de tweede plek. Van der Poel amuseerde zich en vloog de ene na de andere duin op. Hij bouwde z’n voorsprong uit richting de minuut. Achter hem waren het vooral de mannen van Sven Nys die de achtervolging op poten zetten. Uiteindelijk versnelde Aerts samen met Sweeck vlak voor het ingaan van de laatste ronde. Sweeck beslechtte het pleit in z’n voordeel en werd tweede. Belgisch kampioen Toon Aerts was zichtbaar tevreden met z’n derde plaats. Eli Iserbyt kende geen goede dag en eindigde dertiende op bijna twee minuten. Hij behoudt wel z’n leidersplaats in de wereldbekerstand.

Alvarado beste bij de vrouwen

De dames zorgden voor een spannend kijkstuk. De wedstrijd draaide uit op een gevecht tussen drie Nederlandse dames: Ceylin Alvarado, Lucinda Brand en kersvers Europees kampioene Yara Kastelijn. In de laatste hectometers kon Alvarado versnellen en mede door een schuiver van Brand kregen Kastelijn en Brand het gat niet meer gedicht. Het is de eerste zege in de wereldbeker voor Alvarado. “De passie om te winnen haalde het van mijn vermoeidheid”, glunderde de jonge Nederlandse na afloop.

De eerste Belgische dame vinden we terug op plaats zes met Laura Verdonschot. Sanne Cant werd net als vorig jaar zevende in Koksijde. De top-5 kleurt volledig oranje.

Uitslag Duinencross:

1. Mathieu Van der Poel (NED)

2. Laurens Sweeck

3. Toon Aerts

4. Lars van der Haar (NED)

5. Quinten Hermans

6. Corné van Kessel (NED)

7. Marcel Meisen (DUI)

8. Michael Vanthourenhout

9. Tim Merlier

10. Tom Pidcock (GBR)