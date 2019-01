Van Aert neemt in Pontchâteau revanche na verloren BK en is nieuwe leider in Wereldbeker XC

20 januari 2019

Wout van Aert heeft in het Franse Pontchâteau de voorlaatste manche van de Wereldbeker gewonnen. De wereldkampioen nam in de sprint de maat van Toon Aerts en is meteen ook de nieuwe leider in de Wereldbeker.

Mathieu van der Poel ontbrak in Pontchâteau. De Nederlander had geen klassement in de Wereldbeker te verdedigen en zocht met het oog op het WK in Bogense nog wat Spaanse zon op. Zo waren er vooraf twee topfavorieten voor de zege: Wout van Aert en Toon Aerts. Die laatste werd tevens in 2016 Europees kampioen in... Pontchâteau.

De omloop in de Franse Wereldbekermanche lag er vandaag razendsnel bij. ’t Leek wel een criterium. Pas na ruim twintig minuten koers konden vier renners zich afscheiden van de grote meute: Jens Adams, Wout Van Aert, Michael Vanthourenhout en Toon Aerts.

Het viertal reed een mooie bonus bij elkaar, maar dankzij een tactisch steekspel wisten Lars van der Haar en Laurens Sweeck alsnog vooraan aan te sluiten. Met z’n zessen doken ze de finale in. En wat voor een finale. Een bijzonder spannende bedoening.

Een sprint besliste om de zege. En daarin toonde Van Aert zich sneller dan Aerts. Vanthourenhout finishte als derde, Van der Haar en Adams maakten de top vijf compleet. Van Aert is na deze triomf meteen ook de nieuwe nummer één in de Wereldbeker.