Toon Aerts in Heusden-Zolder: “Ik sta met een klein hartje aan de start” PDD/XC

26 december 2019

12u28 0 Veldrijden T oon Aerts staat met een ribbreuk en drie -barsten aan de start in de Wereldbekermanche van Heusden-Zolder. “Ik heb zonet het parcours verkend, en dat viel al bij al goed mee. Ik ga kunnen starten”, vertelde de Belgische kampioen.

“De schokken worden opgevangen door heel wat tape rond mijn ribben en rug. Of ik pijnstillers mag nemen? Er mag heel weinig, door de dopinglijst. Maar een paracetamol kunnen we niet laten”, aldus Aerts, die beseft dat hij gaat afzien. “Ik sta met een klein hartje aan de start. Het kan heel hard tegenslaan, maar ik ga gewoon mijn verstand gebruiken.”

Aerts start ook omdat hij zijn leidersplek in het klassement wil verdedigen. “Ik wil op het eind van het seizoen niet enkele punten tekortkomen in de Wereldbeker. Het kan zijn dat ik straks met lege handen naar huis ga, maar dan heb ik het tenminste geprobeerd. En of er een risico aan verbonden is? Niet echt. Er is overlegd met de dokters, al kan ik wel altijd ten val komen.”