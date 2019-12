Sven Nys verkent met Brand nieuw en uitdagend rondje van cross in Namen: “Dit kan je niet blijven doen” GVS

22 december 2019

10u50 0

Op het vernieuwde parcours van de Citadelcross in Namen wordt het loodzwaar straks. De nieuwe (gevaarlijke) afdaling kreeg al heel wat kritiek, bovendien maakt de regenval van afgelopen nacht het er niet makkelijker op. Nederlands kampioene Lucinda Brand verkende gisteren met coach Sven Nys het traject. Eén ding is duidelijk: het wordt élke seconde opletten geblazen. “Het was al een klimkoers, maar nu helemaal”, vertelt Brand terwijl ze de lastige kasseistrook afhaspelt. Ook een volgende passage ontsnapt niet aan het scherpe oog van Nys. “Hier kan je niet blijven rijden, hoor. Dat ga je niet kunnen blijven doen”, horen we hem zeggen.

Het is zeker: de Citadelcross belooft straks heel wat spektakel. Kijk hierboven naar de volledige verkenning van Brand en Nys. De wedstrijd kan u straks LIVE volgen op HLN.be! De dames rijden om 13u30, de heren beginnen er om 15u aan.