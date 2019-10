Sven Nys en veldritwereld luiden alarmbel: “Wat nu gebeurt, is op lange termijn de dood van onze sport” AB

21 oktober 2019

06u58

Bron: Veldritkrant 0 Veldrijden Ophef in de veldritwereld. De vernieuwde Wereldbeker, waarin vanaf volgend seizoen zestien wedstrijden worden afgewerkt, krijgt de wind van voren. Na afloop van de cross in Bern gisteren trok de plaatselijke organisatie aan de alarmbel wegens de grote onduidelijkheid over de toekomst. “De UCI beloofde ons vorig jaar dat in de zomer alles duidelijk zou zijn. We zijn al in oktober en we weten niets.” Ook Sven Nys klaagt het probleem aan. “Wat er nu gebeurt, is op lange termijn de dood van onze sport.”

De organisator van de Wereldbekercross in Bern, Christian Rocha, liet gisteren zijn ongenoegen blijken over de ondermaatse communicatie van de UCI en Flanders Classics. “Tot nu toe hebben we nog maar één telefoongesprek gehad met Flanders Classics. Verder hebben we nog geen info van hen of de UCI”, aldus Rocha bij Veldritkrant. Hij hoopt snel duidelijkheid te krijgen. “De deals met grote sponsors worden nu afgesloten. De UCI beloofde ons vorig jaar dat in de zomer alles duidelijk zou zijn. We zijn al in oktober en we weten niets. We willen deze wereldbeker de komende jaren naar Bern blijven brengen, maar op deze manier wordt het elke dag meer onzeker. We willen duidelijkheid.” Rocha stelt zich ook vragen bij de omvang van de vernieuwde Wereldbeker. “Zestien wedstrijden? Wie kan dat betalen? Ik sprak met verschillende niet-Belgische renners en zij bevestigden me allemaal dat het financieel haast onmogelijk is. De waarde van de Wereldbeker daalt ook voor ons.”

Nys: “Blij dat eerste organisator aan alarmbel trekt”

Rocha krijgt steun van de prominenten in de veldritwereld, onder wie Sven Nys. “Organisatoren verdienen meer respect”, vindt hij. “Wat er nu gebeurt, is op lange termijn de dood van onze sport. Er is geen respect. Ik ben blij dat de eerste organisator aan de alarmbel trekt." Nys vraagt zich ook af hoe de nu al overvolle veldritkalender er volgend seizoen zal uitzien. “Wat met de klassiekers op de kalender? Diegem, Zonhoven, Koppenberg, Loenhout,... Iedereen is zijn datum kwijt of wordt gedwongen goed te betalen en dan mag je Werelbeker worden. Het is hoog tijd dat er duidelijkheid komt!"

Iserbyt: “Sport leeg geperst door één superklassement”

Ook Eli Iserbyt - dé veldrijder van het moment en leider in de Wereldbeker - liet van zich horen op Twitter. Hij stak de organisatie van de cross in Bern een hart onder de riem. “Cross zoals cross moet zijn! Waar het sportieve op nummer 1 staat. Inkom €0 ook al komt de organisatie €15.000 te kort om af te geven aan de UCI. Volgend jaar is zowel voor ons als voor hen een vraagteken. Zonde dat deze sport leeg geperst zal worden voor één superklassement!”

Net als Nys en Iserbyt luiden ook andere veldrijders de alarmbel. Zo vinden ploegmaats Toon Aerts en Quinten Hermans dat “het zonde zou zijn om de cross in Bern te verliezen”.

