Straks opnieuw vuurwerk? Van der Poel start in Heusden-Zolder Redactie

16u24

Bron: Belga 0 Photo News Wereldbeker veldrijden Mathieu van der Poel start vandaag in de Wereldbeker in Heusden-Zolder. De Europese kampioen sukkelde met een verkoudheid de voorbije weken, kwam daarom zaterdag niet aan de start in de Waaslandcross, maar hervat nu wel in Heusden-Zolder.

De renner wilde zaterdag geen risico nemen en startte daarom niet in de losse cross in Sint-Niklaas waar hij geen klassement te verdedigen had. Vader Adrie van der Poel liet toen tijdens de wedstrijd wel uitschijnen dat Heusden-Zolder nog onzeker was, indien Mathieu nog niet voldoende hersteld was omdat hij toch de ganse week ziek was geweest en pas op vrijdag de trainingen had hervat.

Uit navraag bij zijn team Beobank-Corendon blijkt nu dat de Nederlander er bij zal zijn in Heusden-Zolder. "Voorlopig zijn er geen wijzigingen in Mathieu zijn programma", gaf de ploeg kort mee. Dus na Heusden-Zolder volgt op 28 december de DVV Verzekeringen Trofee in Loenhout, 29 december de losse cross in Bredene, 30 december de Superprestige in Diegem en op 1 januari de GP Sven Nys in Baal, als voorlaatste manche van de DVV Verzekeringen Trofee.

Van der Poel is de leider in het klassement van de Wereldbeker. Hij telt 455 punten, Wout van Aert is tweede met 380 punten en Toon Aerts volgt als derde met 334 punten. Indien Van der Poel voldoende genezen is, krijgen we mogelijk opnieuw een spannend duel tussen de herboren wereldkampioen en de Nederlander.

BELGA