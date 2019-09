Sterke Iserbyt viert feest in eerste Wereldbekermanche in Iowa XC

14 september 2019

23u05 6 Veldrijden Eli Iserbyt heeft de eerste Wereldbekermanche in Iowa gewonnen. De 21-jarige West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal rekende af met Belgisch kampioen Toon Aerts. Daan Soete mocht als derde mee op het podium.

De Wereldbeker veldrijden trok zich op gang in het Amerikaanse Iowa. Toon Aerts won vorig jaar in de Verenigde Staten en was ook vandaag gebrand op de overwinning. De Belgische kampioen pakte uit met een snelle start, enkel Eli Iserbyt had aanvankelijk een antwoord in huis.

Vervolgens kwamen ook Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Gianni Vermeersch, Daan Soete en Michael Vanthourenhout vooraan aansluiten. Een veldrit zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert is doorgaans spannend. Wel, dat was ook vandaag -tot het slotkwartier- het geval.

Aerts en Iserbyt waren de beteren in koers en maakten er een tweestrijd van. Die laatste liet in de zevende ronde (van de tien) de Belgische kampioen ter plekke, de vogel was gaan vliegen. Een ijzersterke Iserbyt greep in Iowa z’n eerste zege van het seizoen. Aerts moest vrede nemen met de tweede plek, Soete vervolledigde het podium.

Iserbyt: “Geleerd van vorige cross”

“Ja, ik was goed vandaag, heel heel goed zelfs”, sprak Iserbyt na afloop in het flashinterview bij Play Sports. “Ik ben heel content. Ik dacht nochtans dat Toon Aerts beter was dan mij, maar plots viel hij helemaal stil bovenaan die klim en ik kon dat tempo wel nog blijven rijden. Dan sla je snel een gaatje.”

Iserbyt bouwde zijn voorsprong uit en soleerde naar de zege, zijn eerste Wereldbeker bij de profs. “Het was raar, Toon was echt goed. Ik besloot om me niet op te blazen, tempo te rijden in de bochten, op het vlakke en enkel op die klimmetjes te versnellen. Het draaide goed uit. Ik heb geleerd van de cross van vorige week. In Eeklo heb ik iets te veel getoond dat ik de beste was. Ploegleider Mario De Clercq zei me vanochtend: ‘Als je je goed voelt, moet je profiteren.’ In het begin kon ik niet veel rapper, Toon hield het tempo heel strak, maar ik wist dat het op het eind lastig zou zijn. Hij viel stil, ik kon dat tempo nog rijden en win. Het dringt nog niet echt door, maar ik ben heel tevreden, meer kan ik niet zeggen.”