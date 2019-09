Sterke Iserbyt viert feest in eerste Wereldbekermanche in Iowa XC

14 september 2019

Eli Iserbyt heeft de eerste Wereldbekermanche in Iowa gewonnen. De 21-jarige West-Vlaming van Pauwels Sauzen-Bingoal rekende af met Belgisch kampioen Toon Aerts. Daan Soete mocht als derde mee op het podium.

De Wereldbeker veldrijden trok zich op gang in het Amerikaanse Iowa. Toon Aerts won vorig jaar in de Verenigde Staten en was ook vandaag gebrand op de overwinning. De Belgische kampioen pakte uit met een snelle start, enkel Eli Iserbyt had aanvankelijk een antwoord in huis.

Vervolgens kwamen ook Quinten Hermans, Laurens Sweeck, Gianni Vermeersch, Daan Soete en Michael Vanthourenhout vooraan aansluiten. Een veldrit zonder Mathieu van der Poel en Wout van Aert is doorgaans spannend. Wel, dat was ook vandaag -tot het slotkwartier- het geval.

Aerts en Iserbyt waren de beteren in koers en maakten er een tweestrijd van. Die laatste liet in de zevende ronde (van de tien) de Belgische kampioen ter plekke, de vogel was gaan vliegen. Een ijzersterke Iserbyt greep in Iowa z’n eerste zege van het seizoen. Aerts moest vrede nemen met de tweede plek, Soete vervolledigde het podium.