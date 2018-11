Seizoenszege nummer 10 is een feit: oppermachtige Van der Poel wint Wereldbekercross in Tabor XC

17 november 2018

16u05 5 Wereldbeker veldrijden Mathieu Van der Poel heeft de Wereldbekercross in Tabor gewonnen. De Europese kampioen pakte andermaal uit met een straffe solo. Michael Vanthourenhout werd tweede, Lars Van der Haar derde. Voor Van der Poel was het zijn tiende zege van het seizoen.

Na drie Wereldbekermanches, twee in Amerika en één in het Zwitserse Bern, koersten de veldrijders vandaag in Tabor. De omloop in Tsjechië was spek voor de bek van Mathieu van der Poel. De Nederlander werd er wereldkampioen (in 2015) én Europees kampioen (in 2017). De tegenstand mocht zich weer aan iets verwachten.

De Nederlander pakte alvast uit met een kanonstart. Nadien even kalmte voor de storm, waarna Van der Poel in ronde twee de tegenstand ter plekke liet. Weg was hij. Michael Vanthourenhout probeerde nog wat weerwerk te bieden, maar de renner van Marlux-Bingoal zag hoe de Europese kampioen almaar verder wegreed.

’t Werd opnieuw een solotocht voor Van der Poel. Wederom een klasse te sterk voor de tegenstand. Seizoenszege nummer tien was zo een feit. Wout van Aert beleefde dan weer een minder aangename wedstrijd. De wereldkampioen kampte met een leegloper en moest zo de achtervolgers laten rijden. Weg podium. Van Aert finishte uiteindelijk pas als zevende. Vanthourenhout en Lars van der Haar werden respectievelijk tweede en derde. Toon Aerts kwam als vierde over de streep en blijft leider in de Wereldbeker.

Zege nummer 🔟 (!) is nu al binnen voor @mathieuvdpoel