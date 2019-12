Exclusief voor abonnees Schaken en pokeren op het hoogste niveau in veldritland nu Golazo neen zegt tegen nieuwe wereldbeker Bart Audoore

07 december 2019

12u30 0 Veldrijden Welke crossen maken volgend jaar deel uit van de nieuwe wereldbeker? Het mysterie wordt steeds groter nu sportevenementenbureau Golazo (voorlopig?) niet geïnteresseerd blijkt. Dat maakt in één klap 17 crossen minder om uit te kiezen.

De weigering om volgend jaar mee te doen aan de nieuwe wereldbeker mogen we niét zien als een oorlogsverklaring aan de collega’s/concurrenten van Flanders Classics, zegt Christophe Impens, CEO van Golazo. Ja, Flanders Classics heeft de organisatierechten van de wereldbeker in handen gekregen van de UCI, terwijl ook Golazo een bod had gedaan. En ja, de twee partijen hebben in dit dossier andere belangen, “maar we zijn geen vijanden”, benadrukt Impens.

