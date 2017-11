Sanne Cant pakt in Denemarken ondanks kettingproblemen tweede WB-zege van het seizoen Redactie

14u21

Bron: Belga 0 Photo News Wereldbeker veldrijden Sanne Cant heeft de Wereldbekerveldrit in het Deense Bogense gewonnen. De 27-jarige wereldkampioene was in deze vierde manche van het seizoen sterker dan de Britse Helen Wyman. Voor de derde plaats kwam het tot een sprint met de Italiaanse Eva Lechner en de Amerikaanse Kailtin Keough. Daarin trok laatstgenoemde aan het langste eind. Ellen Van Loy vervolledigde de top vijf. Voor Sanne Cant werd het na Waterloo haar tweede overwinning in een Wereldbekercross. Zij verstevigt meteen ook haar leiderspositie.

Het was Sophie de Boer die de beste start nam. Sanne Cant volgde op de tweede plaats en nam eens in het veld gekomen de leiding over van de Nederlandse. De Boer sloeg achter de wereldkampioene tegen de grond en zo kwam Cant alleen op kop. Zij mocht aan de tweede ronde beginnen met een voorsprong van tien seconden op het drietal Loes Sels, Eva Lechner en Helen Wyman. Ellen Van Loy volgde daar op de vierde plaats.

Photo News

Helen Wyman ging in de derde ronde resoluut op jacht naar de eenzame leidster en vond wat verderop aansluiting. Sanne Cant schudde de Britse bijna even snel weer af en trok zo alleen de slotronde in. Wyman volgde op vijftien seconden, de rest op één minuut. Tot Sanne Cant plots mechanische pech kreeg. Tot tweemaal toe moest de wereldkampioene haar ketting weer op de juiste plaats leggen en zo kon Helen Wyman opnieuw aan de leiding komen. Cant bundelde al haar krachten en ging weer naar en over Helen Wyman. Nadien kwam ze niet meer in de problemen.

Photo News

Photo News