Probleem bij fietswissel kan Van der Poel niet afstoppen, hij wint in Nommay en steekt de Wereldbeker op zak Mike De Beck

21 januari 2018

16u09 195 Wereldbeker veldrijden Negentien jaar na vader Adrie Van der Poel heeft zoonlief Mathieu Van der Poel ook kunnen winnen in het Franse Nommay. De Nederlander was zelfs zo gefocust in de voorlaatste manche van de wereldbeker dat hij bij een fietswissel zijn eigen mecaniciens voorbij reed. Na een inhaalrace reed hij dan toch naar zijn zesde zege in de Wereldbeker, de eindzege is nu ook een feit. Grootvader en opvallende aanwezige Raymond Poulidor zag dat het goed was.

Vreemde eend in de bijt in de kop van de koers in de eerste ronde. Tim Merlier wilde wel wat bewijzen om een gooi te doen naar een latere WK-selectie en voerde het pak aan. Met in zijn zog Wout van Aert, Toon Aerts en natuurlijk Mathieu Van der Poel. De Nederlander besloot net als enkele andere renners meteen te wisselen, maar reed daarbij pardoes zijn eigen mecaniciens voorbij. Even rechtsomkeer om dan toch die nieuwe fiets op te halen. Van Aert wachtte uiteraard niet en voerde zelf de forcing.

Van der Poel kon aan de achtervolging beginnen en slaagde daar ook in. Na een knieval van wereldkampioen Van Aert haakte hij zijn wagonnetje al aan. Niet veel later reed de Nederlander zelfs weg van Van Aert. Daar waar de renner van Crelan-Charles op een helling voet aan grond moest zetten, reed Van der Poel gezwind naar boven. Het gat was een feit.

Lijden voor Mourey voor eigen publiek

Ondertussen was thuisrijder Francis Mourey wel in een felle strijd verwikkeld. De voet van de Fransman bleef na een valpartij met Lars Van der Haar tussen zijn spaken steken. Mourey kermde het uit van de pijn en verloor minuten, maar uiteindelijk werd hij dan toch uit zijn lijden verlost. Zoals het een moedige veldrijder betaamt, zette Mourey zijn weg dan toch nog verder.

En Van der Poel? Hij ploeterde met succes verder in de Franse modder. Richting een nieuwe zege dit seizoen. Hoe vaak Van Aert zich ook plat legde op zijn stuur, hij kwam geen seconde dichter. De wereldkampioen werd opnieuw tweede, voor Toon Aerts. Aan de streep kon er bij Van der Poel nog een innige omhelzing met grootvader Poulidor vanaf. Tim Merlier bolde dan weer als knappe vierde met gebalde vuist over de streep. Dat WK-ticket dan toch op zak? Antwoord maandagmiddag.