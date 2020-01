Over dominantie gesproken: Thibau Nys zegeviert ook in Nommay en pakt 6 op 6 in Wereldbeker ABD

19 januari 2020

11u16 32 Veldrijden Thibau Nys blijft maar winnen. De zoon van Sven pakte de zege bij de junioren in de Wereldbekercross van Nommay. Zijn zesde overwinning in zes WB-manches. Over dominantie gesproken.

Op drie ronden van het einde trok Nys stevig door en de tegenstand moest passen. De 17-jarige renner van de Telenet Baloise Lions haalde het uiteindelijk voor de Fransman Remi Lelandais en Emiel Verstrynge. Nys had de eindzege in de Wereldbeker al te pakken en zette die nu nóg meer in de verf. Zijn naaste belager in het klassement, de Zwitser Dario Lillo, volgt al op 127 (!) punten. Volgende week vindt in het Nederlandse Hoogerheide de laatste Wereldbekermanche van het seizoen plaats. Twijfelt er iemand aan dat Nys er daar 7 op 7 van maakt?