Opnieuw goud voor Groot-Brittannië bij junioren: Ben Tulett aan het feest Nico Dick in Valkenburg

03 februari 2018

12u23 3 Wereldbeker veldrijden Ben Tulett is de eerste wereldkampioen in het veld. De Brit haalde het vandaag in het Nederlandse Valkenburg bij de junioren voor de Tsjech Tomas Kopecky en de Nederlander Ryan Kamp. Eerste landgenoot werd Gerben Kuypers op een achtste plaats.

It’s @BTulett98 ! Our new Men Junior World Champ🌈 #Limburg2018 pic.twitter.com/vvEx2f0SOk UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

De Britse eerstejaarsjunior Ben Tulett nam in de slotronde de maat van de Tsjech Tomas Kopecky, die af te rekenen had met materiaalpech. Beide renners hebben een Belgische link. Kopecky rijdt nu al bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, Tulett vanaf september bij Iko-Beobank.

"Ik kan het nog steeds niet geloven", glunderde Tulett meer dan een half uur nadat hij zijn regenboogtrui overhandigd kreeg. "De mooiste beloning voor een veldrijder en dit in een loodzware cross. De zwaarste die ik ooit reed."

Tulett nam iets voor half koers de plaats in van topfavoriet Loris Rouiller. De Zwitser kende zijn dag niet. Tulett, die vorig jaar in Bieles zijn broer Daniel tweede zag worden, ging het duel aan met wereldbekerwinnaar Tomas Kopecky. "Ik dacht dat ik het zou halen", zuchtte de jonge Tsjech. "In de slotronde wilde ik van Ben wegrijden, want ik ben geen sprinter. Dus zette ik de aanval in. Maar dan gebeurde het. Mijn ketting brak en ik verloor kostbare tijd. Een kloof die ik in de slotfase helaas niet meer kon dichten. Natuurlijk ben ik ontgoocheld, want de wereldtitel zat er echt in."

Tulett vertelde vooraf weinig verwachtingen te hebben. "Gewoon zo hard mogelijk fietsen. Ik had wel vertrouwen opgedaan op het EK in Tabor in november, waar ik al brons pakte. Voorts heb ik me hier toch laten inspireren door Tom Pidcock, mijn landgenoot en grote voorbeeld. Ik heb goed geluisterd naar zijn tips, nadat we deze week samen optrokken."

Tulett is pas eerstejaars. Concreet betekent dit dat we volgend jaar de regenboogtrui in de juniorenwedstrijden zullen zien opduiken. De Brit zal dan uitkomen voor het Belgische Iko-Beobankteam, de opleidingsploeg van het Corendon-Circus van Mathieu van der Poel. "België is het crossland bij uitstek. Als je het wil maken, moet je naar hier komen", weet hij. Tulett wil ook wat carrièreplanning betreft, Tom Pidcock achterna. "Dat betekent dat ik het veldrijden zo lang mogelijk wil combineren met de weg. Maar uiteindelijk zie ik me ook wel in die laatste discipline belanden."

Ook Kopecky heeft trouwens een Belgische link. De Tsjech -met Nederlandse moeder- rijdt voor Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, het team dat volgend jaar met Laurens Sweeck als kopman uitpakt.