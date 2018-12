Ook Citadel van Namen is Van der Poels speeltuin: koning van het veld kiest voor nieuwe solo, Van Aert wordt na slechte start fraai tweede GVS

23 december 2018

16u05

Bron: Eigen berichtgeving 4 Wereldbeker veldrijden Ook het lastige WB-parcours op en rond de Citadel van Namen was een kolfje naar de hand van Mathieu van der Poel (23). De Nederlander van Corendon-Circus voelde de benen al na anderhalve ronde jeuken. Wout van Aert werd na een slechte start maar knap inhaalmanoeuvre tweede, leider in het klassement Toon Aerts vervolledigde het podium.

Met een vette wheelie! 😎



MATHIEU VAN DER POEL 🇳🇱 wint #Citadelcross in #Namen #veldrijden #cyclocross pic.twitter.com/euQ3Vqs3Tg Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

“Een solo? Dit is niet het parcours waar ik één uur alleen wil rijden”, vertelde Mathieu van der Poel voor de start. Eén uur niet, maar 47 minuten? Daar zag de Nederlander klaarblijkelijk dan weer geen problemen in. Halverwege de tweede ronde koos hij met één heerlijke technische versnelling langs beneden op de schuine kant voorbij Toon Aerts het ruime sop. Wout van Aert fietste na een slechte start - hij schoof meteen uit het klikpedaal - maar knappe inhaalbeweging op dat moment op een zesde stek rond.

Is dit de beslissing? Waanzinnig staaltje stuurwerk van Mathieu van der Poel! 💥



Volg de ontknoping van de #citadelcross in #Namen LIVE op Eurosport 1 of https://t.co/zGtiPSmBmn#veldrijden #cyclocross pic.twitter.com/w1SHiqaMY7 Eurosport Nederland(@ Eurosport_NL) link

Sterke Van Aert

Van der Poel was op het glibberige parcours op geen foutje te betrappen, en ook Van Aert leek de beste benen van z’n gloriedagen te hebben teruggevonden. De wereldkampioen peuzelde immers Aerts en Vanthourenhout op en zette zich comfortabel op positie twee. De officiële voorstelling bij Team Jumbo-Visma leek Van Aert te hebben bevrijd. Enig probleem: ondanks zijn stevig weerwerk kwam hij geen centimeter korter bij de man van Corendon-Circus. Integendeel. 20 seconden werden er 27 en werden er 38. Alweer een demonstratie van de koning van het veld.

Van der Poel dus op één dus, Van Aert op twee. Door het verschroeiende tempo die de Nederlander ronde na ronde aanhield en een lekke band van onze landgenoot werd de kloof bij de finish zelfs één minuut. Redenen genoeg om aan de streep een ‘wheelie’ tevoorschijn te toveren.

Rest de vraag: wie mocht zich op de laatste podiumplek hijsen? Dat werd een duel tussen Aerts, Vanthourenhout en ... Nieuwenhuis. De leider in het Wereldbekerklassement had een vette kluif aan de verrassende Nederlander, maar sleepte de derde stek toch in de wacht. Nieuwenhuis nestelde zich op positie vier. Vanthourenhout werd vijfde.

Aerts blijft leider

Voor Van der Poel is het na Bern, Tabor en Koksijde zijn vierde opeenvolgende wereldbekerzege, Toon Aerts won eerder de manches in de VS (Waterloo en Iowa City). In de stand blijft Aerts aan de leiding, maar hij ziet Van Aert en Van der Poel wel naderen. De volgende WB-cross wordt komende woensdag in Heusden-Zolder gereden.