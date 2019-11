Onze man in Koksijde zag Van der Poel in één ruk van 45ste naar 1ste plaats knallen: “Tussen 15u en 16u heeft hij niet geademd” Bart Audoore

25 november 2019

07u15 0 Wereldbeker veldrijden Noot aan onszelf: nóóit de aandacht laten verslappen tijdens de cross. Niet als Mathieu van der Poel (24) meedoet. De wereldkampioen deed gisteren iets heel strafs: in een mum van tijd reed hij van de bijna laatste naar de eerste plaats. En dat ging zó snel: twee keer met de ogen knipperen en het was gebeurd.

Het is een idee van Roger De Vlaeminck om de cross spannender te maken - en niet eens zo’n slecht, vonden wij: laat de beste crossers niet meer per se vooraan vertrekken, maar bepaal de startvolgorde via loting. Af en toe zou dat iets leuks moeten opleveren, want de dag dat Mathieu van der Poel achteraan wordt geloot, zou dat (unieke) kansen bieden aan de concurrentie.

Tot daar de theorie, want gisteren was zo’n dag. Doordat hij de wereldbekercrossen in Iowa City, Waterloo en Bern niet had gereden, mocht Van der Poel pas op de derde rij (van zes) starten in Koksijde. In de allereerste bocht werd de wereldkampioen nog verder teruggeslagen. Toen Cleppe en Merlier in mekaar haakten, ging die laatste neer waardoor Van der Poel serieus in de remmen moest. Resultaat: hij dook pas als 45ste en derde laatste het veld in.

De Vlaeminck

Wij wreven ons al in de handen, want dit was het scenario dat De Vlaeminck in gedachten had. IJdele hoop. Nog in de eerste ronde had Van der Poel de koppositie opnieuw te pakken. Geen idee hoe hij dat flikte. Wellicht fout van ons om even in ons notitieboekje te krabbelen - zo zagen we niet waar en hoe hij meer dan veertig collega’s passeerde. Van der Poel droog: “Ik ging twee keer aan de andere kant lopen op de duin. Iedereen ging rechts, ik links. Zo haalde ik wel een stuk of drie of vier renners in.”

En de anderen? Toveren. Van der Poel reed op asfalt waar de rest door het zand moest. Hij leek bergaf te gaan waar het voor de collega’s klauteren was. Hij versnelde niet en toch reed hij van de concurrentie weg. Op het einde van de eerste ronde kneep hij de remmen nog even dicht omdat hij zag dat zijn broer David vanuit de achtergrond aansluiting leek te kunnen maken bij het kopgroepje. Drie renners werden er zo vier.

Snel even noteren, dachten wij. Dom, dom, dom, want zo misten we het moment waarop Van der Poel er opnieuw vandoor ging. Toen we opkeken was de Nederlander alweer gelanceerd. De cross in Koksijde was twee ronden ver en de wedstrijd was geen wedstrijd meer. Laurens Sweeck, die tweede werd: “Ik zag hem komen en meteen daarna was hij weer vertrokken. Ik heb mijn zinnen snel op de tweede plaats gezet. Na Van der Poel is dat eigenlijk ook een zege.”

Uur niet geademd

De resterende ronden hebben we heel goed opgelet, en we zijn er zeker van: Van der Poel heeft op zondag 24 november 2019 tussen 15 en 16 uur niet geademd. Hij kwam frisser over de finish dan wij vanonder de douche. Dit is hoe dat ging: hij deed handjeklap met het publiek, haalde een vuiltje weg vanonder de neus, heel even trok hij zijn mond in een monkellachje, daarna stak hij een wuifhandje op en tot slot zette hij de hartslagmeter om zijn pols uit. Job done.

De aanwezige fotografen vragen ons om deze boodschap mee te geven aan de winnaar: gelieve de volgende keer iets uitbundiger te vieren zodat hun werk ook plezant blijft. “Ik heb een uur enorm genoten”, zei Van der Poel. “Ik voelde meteen dat ik zeer goeie benen had. Ik heb misschien wel mijn beste eerste ronde ooit gereden. Ja, ik denk wel dat ik het niveau haalde van vorig jaar in mijn beste crossen.”

Misschien zelfs meer. Philip Roodhooft, manager van de ploeg van Van der Poel, vatte het zo samen: “We zijn getuige geweest van iets héél bijzonders.”