Ontketende Van der Poel voert ook in Bern onemanshow op, Van Aert tweede XC

21 oktober 2018

15u52 0 Wereldbeker veldrijden Mathieu van der Poel heeft de Wereldbekercross in het Zwitserse Bern gewonnen. De 23-jarige Nederlander vertrok op het einde van de derde ronde, nadien volgde opnieuw een knappe solotocht. Wout van Aert moest andermaal vrede nemen met de tweede plek. WB-leider Toon Aerts finishte als derde.

Van Aert was er gisteren niet bij in Boom en maakte vrijdag reeds de oversteek naar Zwitserland. “Als ik top wil zijn in Bern, dan is het onhaalbaar om er ook Boom bij te pakken”, klonk het eerder bij de wereldkampioen. Van der Poel en co koersten wél in Boom en trokken zo pas gisteravond naar Bern. “Ik hoop dat het me wat voordeel oplevert”, aldus Van Aert deze middag.

Zijn start was alvast veelbelovend. De Kempenaar gaf er meteen een serieuze lel op, enkel Van der Poel en Soete konden mee. Nadien een klein schakelprobleem bij Van Aert, waarna de Nederlander het gaspedaal stevig induwde. De jongste zoon van Adrie sloeg in een mum van tijd een bres van zeven seconden.

Koers gereden? Neen. Van Aert gaf zich niet gewonnen en naderde tot op vier tellen van Van der Poel. Opnieuw even spanning, maar onze noorderbuur liet de wereldkampioen nooit terugkeren. Vier seconden werden er acht, acht werden er twaalf. Van der Poel was ook vandaag outstanding. Andermaal de beste.

Voor Van der Poel was het zaak geen fouten meer te maken. En dat deed hij ook niet. De zege was wederom een prooi voor hem. De verdiende winnaar. Van Aert bolde acht seconden later als tweede over de streep, Aerts veroverde de derde podiumplek. Die laatste blijft zo leider in de Wereldbeker.