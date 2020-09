Nadat Wereldbeker Diegem geen groen licht krijgt, is Superprestige in Ruddervoorde zonder publiek



15 september 2020

12u55 2 Veldrijden Het is een uitgemaakte zaak: de Superprestige in Ruddervoorde op 24 oktober wordt gereden zonder publiek. Dat bevestigde Thomas Van den Spiegel, CEO van Flanders Classics, en Wim Pyfferoen, voorzitter van het organisatiecomité: “Het is onbegonnen werk om duizenden supporters in vakken en bubbels van vijf in te delen.”

Eerst het goede nieuws: Ruddervoorde blijft op de kalender staan. Terwijl Diegem geen toelating kreeg van de veiligheidscel van hun gemeente om op 27 december hun cross - en tevens Wereldbekerwedstrijd - te organiseren, zette Ruddervoorde wel het licht op groen. Het grote verschil zit ‘m erin dat Diegem door de dorpskern gaat, terwijl Ruddervoorde op een afgesloten domein wordt gereden. Dan het slechte nieuws: na overleg met de lokale overheid, brandweer en politie was het de organisatoren duidelijk dat het onmogelijk was om publiek toe te laten. “Onbegonnen werk,” zegt Wim Pyfferoen, voorzitter van het organisatiecomité. “We kunnen het niet regelen dat duizenden mensen veilig binnen en buiten gaan. We moeten hen indelen in aparte vakken en in bubbels van vijf.”

Voor de organisatie een financiële aderlating die hen 80 tot 90.000 euro kost, maar gelukkig legden ze de afgelopen jaar een buffer aan waardoor ze wel een ‘corona-editie’ kunnen overleven. “Die spreken we nu aan, omdat we onze renners respecteren,” zegt Pyfferoen nog. “We organiseren deze wedstrijd al 35 jaar. Dat gaan we niet stopzetten wegens corona.”