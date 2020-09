Mettepenningen doet oproep nu ook Koksijde van WB-kalender verdwijnt: “Wacht zo lang mogelijk met cross te annuleren" Valerie Hardie

25 september 2020

06u46 0 Veldrijden En daar is nummer twee. Tien dagen na de Wereldbeker in Diegem verdwijnt nu ook de Duinencross in Koksijde van de kalender. "Ik roep alle partijen op om zo lang mogelijk te wachten met een beslissing over een eventuele annulering", zegt Jurgen Mettepenningen, teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal.

Twee Wereldbekers zijn al geschrapt nog voor het seizoen is begonnen: Koksijde (22 november) en Diegem (27 december). In beide gevallen trok de burgemeester er de stekker uit: in Diegem na een negatief advies van de veiligheidscel, in Koksijde uit vrees voor een financiële indigestie. De gemeente nam 100.000 euro op in haar begroting, volgens burgemeester Vanden Bussche zou er nu 250.000 euro nodig zijn. Hij wil dat niet op de bevolking verhalen als "er geen publiek langs het parcours mag staan". Aan Sporza zei hij nog dat "Flanders Classics niet met een financiële compensatie kwam".

Tomas Van Den Spiegel, CEO bij Flanders Classics dat de Wereldbeker en Superprestige in z'n portefueille heeft, wijst erop dat er wél een 'korting' werd toegekend. Koksijde hoefde geen organising fee van 50.000 euro te betalen, maar slechts de helft. "In tijden van corona is hun verdienmodel het grote probleem", zegt Van Den Spiegel. "Als dat helemaal steunt op ticketing en inkomsten uit eten en drinken, dan riskeer je inderdaad een financiële aderlating."

Voor Jurgen Mettepenningen, teammanager van Pauwels Sauzen-Bingoal, is dat allemaal praat. "Koksijde was er graag bij om zich kandidaat te stellen, ze wisten welk prijskaartje eraan hing. Ik snap ook niet waar hij dat bedrag van 250.000 euro vandaan haalt - dat lijkt me sterk overdreven."

Solidair zijn

Mettepenningen hoopt vooral dat het bij twee afgelastingen blijft en dat andere organisatoren het voorbeeld van Diegem en Koksijde niet volgen. "Ik roep alle partijen op om zo lang mogelijk te wachten met een beslissing over een eventuele annulering. We moeten solidair zijn en allemaal ons steentje bijdragen om samen de winter door te komen."

De renners doen dat door genoegen te nemen met minder startgeld. De organisatoren moeten ook water bij de wijn doen, vindt Mettepenningen. "Ze moeten de moed hebben om hun reserves aan te spreken die ze aanlegden. Anders vrees ik dat er nog annuleringen gaan volgen en onze sport verdient het niet om maar op 'halve kracht' te draaien. Als iedereen de handen in elkaar slaat, moeten we toch in staat zijn om 90 tot 95 procent van de crossen te laten doorgaan."

Nog organisaties

Van Den Spiegel kan hem niet helemaal geruststellen - hij vangt signalen op dat het niet bij twee crossen zal stoppen en dat nog andere organisatoren het zwart inzien. Maar mits een goede dialoog hoopt Flanders Classics de schade te kunnen beperken. De CEO heeft er vertrouwen in dat de eerste twee manches in de Wereldbeker (Overijse op 1/11 en Tabor op 15/11 en Superprestige (Gieten op 11/10 en Ruddervoorde op 24/10) wel op de kalender blijven staan. Zonder publiek. (VH)

