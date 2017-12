Mathieu van der Poel klaar voor rentree: "Hij kon van geen betere plek dromen om te herbeginnen" BART AUDOORE

14u27

Bron: Eigen berichtgeving 4 BELGA Wereldbeker veldrijden Mathieu van der Poel (22) is er klaar voor. De laatste sporen van zijn ziekte hangen nog in zijn lijf, maar bij Beobank-Corendon geloven ze dat hij zijn kansen zo meteen normaal zal kunnen verdedigen.

“We moeten natuurlijk de cross afwachten”, vertelt mama Corinne. “Maar Mathieu zegt dat hij zich goed voelt. Hij is een week ziek geweest en voelt dat nog wel, maar hij klaagt niet. Hij heeft weinig getraind, maar voor de rest heb ik niet zo veel gemerkt. Het enige verschil is dat hij ’s middags af en toe een extra dutje heeft gedaan."

Op het moment dat moeder Van der Poel haar verhaal, geniet zoonlief ook nog even van de rust en warmte in de camper. De Europese kampioen laat, behalve voor het verkenningsrondje, amper zijn hoofd zien: in de koude wind van Heusden-Zolder is dat misschien wel een goed idee.

"Het slechtste dat nu kan gebeuren is dat Mathieu opnieuw ziek wordt", zegt ploegmanager Christophe Roodhooft. "Hij heet duidelijk minder last en zegt inderdaad dat hij zich goed voelt. Zo’n weekje ziekte is niet meteen uit het lijf — hij heeft ook wat trainingsachterstand opgelopen — maar ik denk dat het zo meteen wel los zal lopen. Dit is het ideale parcours om je rentree te maken. Ik denk niet dat Mathieu zich een betere plek kan inbeelden om te herbeginnen."

BELGA

"Ten eerste is dit een parcours waar Mathieu van houdt, met genoeg technische passages, maar ook de omstandigheden zitten mee. Bergop hebben de renners wind in de rug, bergaf is het tegenwind. Omgekeerd was veel lastiger geweest. Dit zal een cross zijn met veel snelheid, maar het wordt niet loodzwaar. Dat is een meevaller als je terugkeert uit ziekte."

Roodhooft lijstte ook nog eens op hoe de voorbije dagen van zijn poulain eruit zagen: tot donderdag nam hij rust, op vrijdag trainde hij op de weg, idem op zaterdag, toen hij er ook een sessie achter de brommer aan vastknoopte. Op zondag deed hij zijn eerste en enige crosstraining, en gisteren beperkte hij zich tot een beetje losrijden. "We gaan zien wat het geeft. De echte antwoorden komen van de cross", aldus Roodhooft.