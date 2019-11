Mathieu van der Poel eert overleden Raymond Poulidor met zege na beklijvende strijd in Tabor XC

16 november 2019

15u35 0 Veldrijden Mathieu van der Poel, die deze week zijn grootvader Raymond Poulidor verloor, heeft de Wereldbekermanche in het Tsjechische Tabor gewonnen. De Nederlander haalde het na een spannende cross voor Eli Iserbyt en Lars van der Haar.

Mathieu van der Poel vertrok vanop de derde rij, aangezien de startvolgorde werd bepaald op basis van de Wereldbekerpunten. En de Nederlander was er niet bij in Iowa, Waterloo en Bern, waar Eli Iserbyt telkens aan het feest was. De West-Vlaming verscheen zo met het maximum van de punten aan de start in Tabor.

Inhaalrace Van der Poel

Iserbyt duwde meteen het gaspedaal in, Van der Poel –die circa als twintigste het veld indook- moest achtervolgen. De wereldkampioen kwam vervolgens op het eind van de tweede ronde vooraan aansluiten, maar volgde wat later prompt opnieuw op twintig seconden.

Van der Poel begon na een fietswissel aan een nieuwe inhaalrace. Iserbyt rook bloed en trok door. Enkel Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar hadden een antwoord in huis. Het leiderstrio kon nadien niet voorkomen dat ‘MVDP’ andermaal terugkeerde.

Het viertal maakte er een spannende finale van. In de slotfase werd Vanthourenhout overboord gegooid, waarna Van der Poel uitpakte met een verschroeiende versnelling. Iserbyt drong aan, maar de zege was na een nagelbijtende finale andermaal een prooi voor de wereldkampioen.