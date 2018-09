Marianne Vos triomfeert bij de vrouwen in Waterloo Redactie

23 september 2018

23u29

Bron: Belga 0 Wereldbeker veldrijden Marianne Vos (Waowdeals) heeft de eerste wereldbekermanche in het veldrijden bij de vrouwen elite, in het Amerikaanse Waterloo, gewonnen. De 31-jarige Nederlandse haalde het licht afgescheiden van de Amerikaanse Ellen Noble.

De Tsjechische Katerina Nash werd derde. Loes Sels werd met een vijfde plaats beste Belgische net voor Ellen Van Loy. Wereldkampioene Sanne Cant moest genoegen nemen met een tiende plaats.

Ellen Van Loy stoof het beste weg maar werd snel weer voorbijgestoken door Maud Kaptheijns. Ellen Noble volgde met in haar wiel onder andere Sophie de Boer en Marianne Vos. Wereldkampioene Sanne Cant had haar start ietwat gemist. Voor Marianne Vos en thuisrijdster Ellen Noble ging het allemaal te traag. Het duo versnelde en sloeg meteen een ruime kloof op de rest van het pak.

Achter het tweetal sloegen Katerina Nash en Evie Richards de handen in elkaar. Katherine Compton volgde afgescheiden als vijfde voor een groepje met onder andere Sophie de Boer, Loes Sels en Ellen Van Loy. Wereldkampioene Sanne Cant reed op een twaalfde plaats.

Net voor halfkoers sloeg Ellen Noble aan de balken overkop en hield zo ook Marianne Vos een tijdlang op. Katerina Nash, Evie Richards en Katherine Compton naderden zo heel snel op de twee leidsters. Ellen Van Loy was ondertussen opgeklommen tot de zesde positie met Loes Sels in haar wiel.

Vos en Noble bleven het tempo uitermate hoog houden zodat de drie achtervolgsters kraakten en meteen wisten dat zij strijd zouden leveren voor de derde plaats. Compton maakte een foutje, sloeg tegen de grond en moest lijdzaam toezien hoe Richards en Nash van haar weg reden.

In de slotronde probeerde Noble zich te ontdoen van Vos op een loopstrook maar de Nederlandse vocht terug. Achter dit duo was Nash gaan aanvallen in jacht op de laatste podiumplaats. Marianne Vos zette zich op een technische strook op kop en demarreerde weg van Ellen Noble. De Nederlandse haalde het dan ook licht afgescheiden. De derde plaats van Nash kwam niet meer in gevaar.