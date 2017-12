Terugkerende Van der Poel stelt orde op zaken en vloert Van Aert in WB-manche Heusden-Zolder Glenn Van Snick

16u00 0 BELGA Wereldbeker veldrijden Dit weekend nog last van een stevige verkoudheid, drie dagen later in een rechtstreeks duel de grote concurrent het nakijken geven. Dát is het fenomeen Mathieu van der Poel. De Nederlander nam in de vierde ronde van de wereldbekermanche in Heusden-Zolder de maat van Wout van Aert en keek niet meer achterom. De wereldkampioen moest zich tevreden stellen met een derde plek, nadat Laurens Sweeck nog een knap inhaalmanoeuvre uit zijn trappers schudde.

Dit scenario had niemand zien aankomen. Van Aert voelde zich na zijn knappe zeges in Namen en Sint-Niklaas topfit én helemaal klaar voor de eindejaarscrossen, terwijl Van der Poel de afgelopen tien dagen gebukt ging onder een stevige verkoudheid. Was de Nederlander wel fit genoeg? Het antwoord liet niet lang op zich wachten.

In Heusden-Zolder namen beide heren onmiddellijk de kopstart, meteen was duidelijk dat de topfavorieten er een titanenduel van wilden maken. Even konden Daan Soete en Lars van der Haar de schijn hoog houden, maar na een flinke demarrage van de wereldkampioen gaven ook zij het voor bekeken. Op weg naar een strijd om duimen en vingers van af te likken? Niet echt. Helaas.

Photo News

Prik Van der Poel

Na drie ronden elk om beurt het kopwerk voor zijn rekening te nemen, vond de Nederlander het immers welletjes. Na een stevige versnelling volgde Van Aert - net op dat moment ging hij lichtjes in de fout - prompt op 5 seconden, een kloof die mondjesmaat groter werd. Vijftien seconden werden een halve minuut. De vogel was gaan vliegen. De wereldkampioen tuimelde van zijn wolk. Met een wheelie in de laatste rechte lijn gaf Van der Poel het volk bovendien nog een fijn kerstcadeau.

Dan was het spannender in de achtergrond. Intussen had Laurens Sweeck zich immers op kop gezet in het achtervolgende groepje, en zette hij de jacht in op de wereldkampioen. Op twee ronden van het einde vond de kopman van ERA-Circus als enige de aansluiting. Beide heren maakten er een prangende slotronde van, maar het was Laurens Sweeck die in de laatste hectometers toch de maat wist te nemen. Van Aert moest zich tevreden stellen met een derde stek. De machtsverhoudingen hersteld?

Van der Poel blijft in de algemene WB-stand aan de leiding. De Nederlander schreef de vier eerste WB-manches op zijn naam, waarna van Aert in de twee volgende de beste was. De achtste manche staat op 21 januari in het Franse Nommay op de agenda. Nadien volgt, op 28 januari, de negende en laatste manche in het Nederlandse Hoogerheide.

TDW

Herbeleef de demonstratie van Van der Poel

16u05: Sweeck tweede, Van Aert derde

Na een knappe sprint weet Laurens Sweeck de tweede plek in de wacht te slepen. Wout van Aert moet tevreden zijn met een derde plaats.

16u03: WINST VAN DER POEL

Daar is Mathieu van der Poel. Na een demonstratie reed hij in de vierde ronde weg van Van Aert - die op een wolk leefde - en keek niet meer achterom. De Europees kampioen boekt zijn vijfde wereldbekerzege dit seizoen. Van Aert en Sweeck strijden intussen nog om de tweede plaats.

15u59: 45 seconden

Driekwart minuut is intussen de voorsprong van de Nederlander. Intussen gaan de protagonisten de laatste ronde in.

15u55: Duel om de tweede plek

We krijgen nog een boeiend duel om de tweede plek. Sweeck is immers komen aansluiten bij Van Aert en neemt meteen de kop.

TDW Cyclocross: 13th WC Heusden-Zolder 2017 Laurens SWEECK (BEL)/ / World Cup / © Tim De Waele

15u49: Sweeck komt korter

Spannend om de overwinning is het al lang niet meer, maar Sweeck volgt wel op amper 3 tellen van de wereldkampioen. Nog twee ronden te gaan.

15u43: Duel Van Aert-Sweeck?

Terwijl Van der Poel intussen zonder ongelukken zegezeker is, moet Van Aert nog opletten voor Sweeck. De kopman van ERA-Circus ziet de wereldkampioen rijden, de kloof is tien seconden.

15u37: Kloof blijft stabiel

De voorsprong blijft stabiel. Van Aert volgt op 20 seconden van de Nederlander, nummer drie Sweeck passeert op 37 seconden. Nog vier ronden te gaan.

15u34: 20 seconden voorsprong

Wat is de Europees kampioen sterk vandaag. Op één ronde fietste de Nederlander een voorsprong van maar liefst 20 seconden bij elkaar. En of hij genezen is...

Van Aert is struggling to neutralise the latest Van der Poel attack.

15 seconds is the gap, and Van der Poel is looking back to his best - technically superb and really stable on the bike when putting the power down. #TelenetUCICXWC UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

15u30: Is de vogel gaan vliegen?

Mathieu Van der Poel maakt er een fenomenaal snel rondje van en zet de wereldkampioen halfweg koers op 10 seconden. In de twee ronde leek het even of Van Aert de betere was, maar nu lijkt de Nederlander echt wel gaan vliegen.

TDW

15u28: Aanval Van der Poel

Bij het ingaan van de vierde ronde geeft Van der Poel er een flinke lap op. Van Aert zit even in de verdrukking, de kloof is een drietal seconden.

15u26: Sweeck reageert

Laurens Sweeck legt zich niet zomaar bij de demonstratie van de twee heren neer en zet de achtervolging in. Hij verkleint de achterstand zo tot 16 seconden.

15u22: Wiel aan wiel

In de derde ronde lijken de twee topfavorieten elkaar te sparen. Intussen is de kloof op het achtervolgende groepje wel al opgelopen tot 18 seconden. Zoals verwacht krijgen we dus een duel tussen Van Aert en Van der Poel.

De twee leiders hebben een voorsprong van 18” #TelenetUCICXWC pic.twitter.com/NByiXTSWFs Crelan - Charles(@ Crelan_Charles) link

15u17: Prikje Van Aert

Na een mindere passage op een heuveltje moet Van der Poel enkele tellen prijsgeven op de wereldkampioen. Op het asfalt keert de Nederlander wel terug, maar de eerste serieuze prik van Van Aert doet wel meteen pijn bij de man van Beobank-Corendon.

15u15: Zeven seconden voorsprong

Zeven tellen is de achterstand van Soete en Van der Haar op het kopduo. De twee lijken elkaar goed te begrijpen en nemen elk om beurt het kopwerk voor hun rekening.

15u12: Van Aert duwt tempo de lucht in

Na Van der Poel is het aan Van Aert om eens stevig aan de boom te schudden. De Nederlander weet te volgen, Soete en Van der Haar moeten opnieuw enkele meters toegeven.

BELGA

15u08: Met vier vooraan

De twee mannen van Telenet-Fidea Lions komen aansluiten bij de wereldkampioen en Europees kampioen? Het achtervolgend groepje volgt al op een tiental seconden. Pauwels heeft al 47 seconden achterstand, die meteen na de start problemen had met zijn derailleur.

15u06: Stevig begin

Van der Poel en Van Aert wachten niet. Beide heren hebben enkele tellen voorsprong op het peloton. Daan Soete en Lars van der Haar doen er wel alles aan om de aansluiting te maken.

TDW

15u03: Kopstart Van der Poel

Ze zijn eraan begonnen, met de twee tenoren meteen op kop. Van der Poel schiet als een komeet in het veld, Van Aert zit onmiddellijk in het wiel. Ook de manschappen van Sven Nys zijn goed vertrokken, terwijl Pauwels door een wissel helemaal achteraan bengelt.

14u57: Zo dadelijk de start

De protagonisten sijpelen stilaan richting naar de start, binnen enkele minuten mogen de elites zich een uur uitleven op het prachtige parcours in Heusden-Zolder. Krijgen we een titanenduel tussen Van Aert en Van der Poel, of gaat een onverwachte naam met de zege aan de haal? Antwoord om 16uur!

14u43: Vantornout met goed ingepakte pols

Opvallend: ook Klaas Vantornout staat zo dadelijk aan de start. Vantornout blesseerde zich op 17 december bij een val in de Wereldbeker van Namen aan de linkerhand. Door een afgebroken botschilfer moest de 35-jarige West-Vlaming in het gips. Dankzij een op maat gemaakte brace kon Vantornout al snel de trainingen op de weg hernemen en nu acht hij zich opnieuw fit genoeg voor het grote werk. "Ik probeer ik het in Zolder met een goed ingepakte pols", aldus de renner van Marlux-Napoleon Games.

Photo News

14u32: Sanne Cant pakt haar 100ste profzege

Zaterdag in de Waaslandcross moest ze nog de duimen leggen voor Lucinda Brand, maar nu is die honderdste zege toch een feit. Van een leien dakje liep dat niet, want met Katie Compton en Eva Lechner vocht ze tot de laatste ronde een stevig duel uit. In de laatste ronde schudde ze met een fikse versnelling haar twee concurrenten echter uit het wiel, waarna ze solo over de meet kwam. De wereldkampioene vergoot meteen ook haar voorsprong in het klassement.

BELGA

14u25: Mathieu van der Poel klaar voor rentree

Mathieu van der Poel (22) is er klaar voor. De laatste sporen van zijn ziekte hangen nog in zijn lijf, maar bij Beobank-Corendon geloven ze dat hij zijn kansen zo meteen normaal zal kunnen verdedigen. "Zo’n weekje ziekte is niet meteen uit het lijf — hij heeft ook wat trainingsachterstand opgelopen — maar ik denk dat het zo meteen wel los zal lopen", vertelt ploegmanager Christophe Roodhooft. "Dit is het ideale parcours om je rentree te maken. Ik denk niet dat Mathieu zich een betere plek kan inbeelden om te herbeginnen." Lees HIER alles over zijn comeback.

Photo News

14u03: Tsjech Kopecky triomfeert bij junioren, Pidcock vloert Iserbyt

De Tsjech Tomas Kopecky was de beste bij de junioren, terwijl Thomas Pidcock onze landgenoot Eli Iserbyt aftroefde na een boeiende sprint. Door de zege is de Brit met nog twee manches te gaan al zeker van het eindklassement. Lees er HIER alles over.

Tom Pidcock is the overall winner of the UCI World Cup U23! 🏆 Since he won four races and only the best four results count nobody can pass him anymore. And he's only first year U23. What a performance @tompid @TFlions! 🦁 #telenetucicxwc #cyclocross 🎄🎅🏼 cyclocross24(@ cyclocross24) link

BELGA

BELGA

Junior-men #heusdenzolder #TelenetUCICXWC



1. Kopecky 🇨🇿

2. Bellens 🇧🇪

3. Vandeputte 🇧🇪

4. @BTulett98 🇬🇧

5. Rouiller 🇨🇭 pic.twitter.com/tDndyF0aqs José Been(@ TourDeJose) link