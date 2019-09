Iserbyt wint nu ook in Waterloo na ploeterduel met Aerts: “Ook voor mij een complete verrassing” GVS

22 september 2019

23u11 6 Wereldbeker veldrijden Twee op twee voor Eli Iserbyt (21). Na Iowa en een nieuw duel met Toon Aerts won hij ook in Waterloo, de twee manche van de Wereldbeker. Iserbyt verstevigt logischerwijze zijn leiderspositie in het WB-klassement.

Cross op z’n Vlaams. In het Amerikaanse Waterloo had het de voorbije dagen flink geregend, zo kon er in de tweede Wereldbeker-manche van het veldritseizoen geploeterd worden in de modder. Niet vreemd dus dat op het loodzware parcours meteen het kaf van het koren werd gescheiden: dezelfde tenoren als in de eerste Wereldbeker-manche van Iowa kozen al snel het hazenpad. Eli Iserbyt toonde z’n technische bagage op het glibberige traject, Toon Aerts volgde als enige in z’n zog.

Wat volgde was een tweestrijd, met véél schuivers. Eerst ging de voormalige beloftewereldkampioen in de fout, Aerts profiteerde en harkte een kloof van zestien tellen bij elkaar. Maar halfweg ging ook de Belgische kampioen meermaals tegen de vlakte, even later vond een verbeten Iserbyt zo opnieuw de aansluiting. Maar lang bleven ze niet samen, de rollen waren dit keer omgekeerd. Aerts reed het decor in, nu kon Iserbyt een kloof slaan. Deze was wél definitief, hij smeerde Aerts zelfs nog een achterstand aan van één minuut. Een dubbele Amerikaanse triomf voor het lichtgewicht én een knalstart van zijn eerste volledige seizoen bij de profs.

Alleen de strijd om de laatste podiumplaats bleef nog spannend en daarin haalde Vanthourenhout het van Vermeersch. In de wereldbekerstand verstevigt Iserbyt zijn leiderspositie. Met het maximum van 160 punten heeft hij twintig punten voor op Aerts. Zondag 20 oktober volgt in het Zwitserse Bern de derde WB-manche.

.@IserbytOfficial onto the final lap and with a huge 53 second lead.

Where did he find that from?!



An animated style and full commit to the rut skills is making for a spectacular show!#TelenetUCICXWC pic.twitter.com/3gDtylHkYm UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

Iserbyt: “Ook voor mij een complete verrassing”

“Ik kan nog niet geloven dat ik twee crossen in de Wereldbeker gewonnen heb”, reageerde Eli Iserbyt na de cross. “Ik was al blij met mijn zege vorige week. Dat ik nu een tweede overwinning pak, komt ook voor mij als een complete verrassing.”

“Toen ik viel, dacht ik dat het volledig over was en dat ik zou rijden voor een tweede plaats. Van mijn broer hoorde ik in de materiaalpost dat Toon Aerts niet zo fris meer was en daar putte ik moed uit. Ik kwam snel terug en wou meteen op en over hem heen gaan. Dat lukte. Ik had me voorgenomen er een stevig tempo op na te houden en te versnellen in de slotronden. Er zat immers nog wat energie in de tank.”

“Bij de passage aan de brug zag ik dat het beste eraf was bij Toon. Ik hoorde ook dat ik 20 seconden voorsprong had. Ik bleef vol doorgeven, maar maakte hierdoor wat foutjes. Het was op dit parcours ook niet gemakkelijk om het juiste spoor te vinden en te houden. Het leek misschien alsof ik veel risico nam, maar dat was niet zo. De fiets koos gewoon zijn eigen weg.”