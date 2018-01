Iserbyt soleert naar de zege bij beloften: "Vertrouwen getankt voor het WK" Redactie

28 januari 2018

12u31

Bron: Belga 0 Wereldbeker veldrijden Eli Iserbyt heeft de Wereldbekermanche in Hoogerheide bij de beloften op zijn palmares gebracht. De Europese kampioen reed van start tot finish op kop en haalde het voor Thomas Pidcock en Joris Nieuwenhuis. De eindzege, die al bekend was sinds de Wereldbeker in Heusden-Zolder, gaat naar de Brit Pidcock.

Een valpartij bij de start schrikte het peloton op in Hoogerheide. Pidcock schoot uit zijn pedaal en sloeg tegen de grond waarna hij aan een lange inhaalrace, vanuit 35e positie, moest beginnen. Eli Iserbyt had de dans ontsprongen en slaagde er al snel in een kloofje te slaan. De Nederlander Sieben Wouters pruttelde nog even tegen, maar al snel was de Europese kampioen alleen op pad.

Pidcock, winnaar van de manches in Koksijde, Bogense, Namen en Heusden-Zolder, schoof intussen ronde na ronde op. Hij zou tot op 20 seconden van Iserbyt naderen, maar het kloofje kon niet meer gedicht worden. De zege was dus voor Iserbyt, zijn tweede na ook winst in Zeven. "Het doet wel deugd om vlak voor het WK een overwinning te pakken", aldus de kopman van Marlux-Bingoal. "Zeker na mijn gesukkel van de vorige twee weken en dan tank je wel vertrouwen met zo'n zege een week voor het WK."

Iserbyt nam vorige week niet deel aan de Wereldbeker in Nommay, maar koos voor een laatste stage in Spanje met het oog op het WK. Daar strandde hij zondag zonder bagage en zonder fiets. "Het zorgde uiteindelijk toch voor redelijk wat gedoe, maar gelukkig had ik mijn fiets terug dinsdagmiddag. Maandag kreeg ik de fiets te leen van iemand in Calpe waarvoor ik heel dankbaar ben en heb ik twee uurtjes kunnen trainen en dan ook nog een uurtje gelopen. Al bij al kostte het me niet te veel trainingstijd, maar het was wel een beetje vervelend. Je mist een beetje rust door zo'n gedoe, maar voor de rest heb ik me daar perfect kunnen voorbereiden en voel ik me klaar voor het WK."

Niels Vandeputte gaat bij de junioren met de oppergaai aan de haal

Niels Vandeputte heeft de slotmanche van de wereldbeker in het Nederlandse Hoogerheide bij de junioren op zijn naam geschreven. De renner van IKO-Beobank liet Belgisch kampioen Jarno Bellens achter zich. De Nederlander Mees Hendrikx vervolledigde het podium. De eindzege in het klassement gaat naar de Tsjech Tomas Kopecky.

Meteen na de start namen Europees kampioen Loris Rouiller en Belgisch kampioen Jarno Bellens de wedstrijd in handen. De twee reden een kleine voorsprong bij elkaar, maar zagen halfweg de wedstrijd Niels Vandeputte, ploegmaat van Rouiller, nog aanpikken.

Met z'n drieën leken ze het te gaan uitvechten voor de zege maar een lekke band sloeg Loris Rouiller terug. Zo bleven Bellens en Vandeputte over. In de slotronde verschalkte Vandeputte de Belgische kampioen. "Toen ik in de gaten kreeg dat Loris en Jarno al weg waren, besloot ik alles uit de kast te halen en te proberen naar hen te snellen. Uiteindelijk kon ik het kloofje dichten en zo voorin komen aansluiten", zegt hij. "In de slotronde zag ik dat Jarno even moest afhaken, toen heb ik meteen doorgetrokken."

"Dat ik het kan afmaken is uiteraard fantastisch. Na een Belgisch kampioenschap vol pech is dit een mooie revanche. En dat exact een week voor het WK, dat geeft natuurlijk vertrouwen. Ik kan dus met een gerust gevoel naar Valkenburg toeleven", aldus de winnaar.

De eindzege in het klassement gaat naar Tomas Kopecky met 215 punten, de Nederlander Pim Ronhaar is tweede met 200 punten, Mees Hendrix werd derde, eveneens met 200 punten.