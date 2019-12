Hélemaal leeg: onderkoelde Iserbyt geeft op en wordt weggedragen, eindzege in Wereldbeker plots ver weg ABD

22 december 2019

Het loodzware parcours op de Citadel van Namen én de zware weersomstandigheden eisen hun tol. Iets voorbij halfkoers moest Eli Iserbyt (22), die als leider in het Wereldbekerklassement van start ging, noodgedwongen opgeven. Onderkoeld, zo bleek. Tijdens de koers was de renner van Marlux–Bingoal nog een extra hesje gaan aantrekken in de materiaalpost, maar dat hielp niet. Helemaal leeg gestreden gaf hij ontredderd op. Zijn verzorgers moesten hem ondersteunen en op een bepaald moment zelfs dragen richting de tent aan de finishlijn. Door zijn opgave moet hij de leiding afstaan aan Toon Aerts - als die de wedstrijd uitrijdt.