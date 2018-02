Opnieuw goud voor Groot-Brittannië bij junioren, Kuypers eerste Belg: "Achtste plek is niet slecht" Redactie

03 februari 2018

12u23

Bron: Belga 0 Wereldbeker veldrijden Ben Tulett is de eerste wereldkampioen in het veld. De Brit haalde het vandaag in het Nederlandse Valkenburg bij de junioren voor de Tsjech Tomas Kopecky en de Nederlander Ryan Kamp. Eerste landgenoot werd Gerben Kuypers op een achtste plaats.

It’s @BTulett98 ! Our new Men Junior World Champ🌈 #Limburg2018 pic.twitter.com/vvEx2f0SOk UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

De topfavoriet Rouiller toonde zich meteen na de start en hield een hoog tempo aan op het lastige parcours in Valkenburg. De Belgen waren al snel op achtervolgen aangewezen. Een groepje met de Zwitser, Kopecky en de Brit Flyn nam een beetje afstand van de rest en toen Kopecky met Flyn in het lint reed, wist de Zwitser afstand te nemen.



Kopecky dichtte evenwel het kloofje op de Zwitser en het duo telde een handvol seconden bonus op een groepje van vier. Net voor het ingaan van de tweede ronde klitte alles weer bijeen en kregen we een kopgroep van zes renners: Rouiller, Kopecky, Tulett, de Nederlanders Hendrix en Kamp en Maher. De Belgen zaten verder, eerste landgenoot Kuypers volgde in een tweede groep.

In ronde twee schoven opnieuw enkele renners weg op gladde modderparcours, maar zonder al te veel erg. Intussen zou de kopgroep aandikken tot negen stuks, met ook de Belg Kuypers, maar dat was niet naar de zin van Tulett die versnelde iets voor halfweg cross. Bij de passage aan de finish telde hij elf seconden bonus op Kopecky en co. De Tsjech gaf zich evenwel niet gewonnen en knokte zich terug bij de Brit. Deze twee streden om het goud, achter hen zagen we Ronhaar, Maher, Kuypers strijden om de bronzen plek.



Van de topfavoriet Rouiller was intussen geen spoor. Een nieuwe versnelling van Tulett in de laatste ronde nekte Kopecky die vrede moest nemen met zilver. Ryan Kamp werd derde. Kuypers zakte terug op het eind en zou op een achtste plaats eindigen. Ook vorig jaar pakte Groot-Brittannië het goud bij de junioren, toen was Pidcock aan het feest. Nu juicht Tulett die ook al op de Koppenberg won en in Overijse. Vanaf 1 september rijdt de Brit voor het team van de broers Roodhooft.

Gerben Kuypers (achtste): "Achtste worden is niet slecht"

Een medaille in elke categorie, zei bondscoach Sven Vanthourenhout. Dat is alvast slecht begonnen. Gerben Kuypers werd achtste en beste Belg bij het WK voor de juniores. Kuypers had in de eerste wedstrijdhelft nog wel uitzicht op een medaille, maar die bleef uiteindelijk ver weg. De Belg finishte op 55 seconden van de nieuwe Britse wereldkampioen Ben Tulett. Hij bleef ook 25 seconden achter op Ryan Kamp, die voor Nederland het brons pakte.

"De laatste ronde was er echt teveel aan", zei Kuypers. Hij zakte nog van plaats zes naar plaats acht. "Ik ben vorige week wat ziek geweest en misschien betaal ik daar nu de prijs voor. Maar goed, achtste op een WK worden is ook niet slecht."

In de eerste wedstrijdhelft zag Kuypers de leiders voor zich rijden. "De kloof was niet groter dan vijftig meter. Ik dacht, ik rijd dat wel dicht, maar dat ging echt niet zomaar. Dat eerste deel van het parcours is misschien nog wel technisch, maar het tweede deel is lood- en loodzwaar."