FOTO. Wout van Aert showt zijn klassieke regenboogtrui met persoonlijke touch na contractbreuk MDB/BA

22 september 2018

20u22 0

Zelf had Wout van Aert er eerder deze week nog het raden naar hoe zijn regenboogtrui er zou uitzien nadat hij zijn contract verbrak bij Sniper Cycling. Vandaag heeft de drievoudige wereldkampioen zijn outfit een eerste keer aangetrokken. In het Amerikaanse Waterloo, waar morgen de eerste wereldbekermanche wordt gereden, begon Van Aert aan zijn verkenning in zijn nieuwe trui. Uiteraard zonder sponsors, maar de veldrijder liet wel zijn initialen 'WVA' op de voor- en achterkant van zijn wereldkampioenentrui bedrukken.

Van Aert moest ook op zoek gaan naar een fiets, maar Stevens zorgde voor een oplossing. Zo reed de veldrijder vandaag gewoon op een tweewieler van de Duitse fabrikant, net zoals hij gewoon was bij Veranda's Willems-Crelan. Stevens liet gisteren een set fietsen met het vliegtuig overbrengen naar Wisconsin. "De komende weken hoeft Wout zich geen zorgen meer te maken over zijn materiaal: dat is goed", klinkt het in zijn entourage. "Het is ook een groot voordeel dat hij zich niet hoeft aan te passen aan een nieuwe fiets. Hoe het op langere termijn verder moet, is nog niet beslist."