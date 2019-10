Flanders Classics reageert op commotie in veldritwereld: “Wij zijn totaal niet alleen op geld uit” KDW

21 oktober 2019

18u38

Bron: VTM NIEUWS

Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, reageert bij VTM NIEUWS over de commotie in het veldrijden. De lokale veldritorganisatoren worden verplicht zich ‘in te kopen’ om deel uit te maken van de vernieuwde Wereldbeker. “Wij zijn helemaal niet alleen uit op alleen geld. Aan UCI wordt momenteel ook al een bedrag betaald om er deel van uit te maken. Het is nu aan ons om als organisator van die nieuwe Wereldbeker ervoor te zorgen dat ook die lokale organisator zeker kan zijn van meer inkomsten qua sponsoring en toeschouwers”, aldus Van Den Spiegel.

“Beter en internationaler verhaal”

Van Den Spiegel begrijpt de commotie wel. Maar: “Waarom kan de Koppenbergcross ook niet gewoon op 1 november blijven? Wij hebben al de hand uitgereikt naar alle organisatoren en we hopen te kunnen samenwerken om van de veldritsport een beter en international verhaal te maken.”