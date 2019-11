Emotionele Van der Poel eert overleden Poulidor met zege na beklijvende strijd in Tabor XC

16 november 2019

15u35 22 Veldrijden Mathieu van der Poel, die deze week zijn grootvader Raymond Poulidor verloor, heeft de Wereldbekermanche in het Tsjechische Tabor gewonnen. De Nederlander haalde het na een spannende cross voor Eli Iserbyt en Lars van der Haar.

Mathieu van der Poel vertrok vanop de derde rij, aangezien de startvolgorde werd bepaald op basis van de Wereldbekerpunten. En de Nederlander was er niet bij in Iowa, Waterloo en Bern, waar Eli Iserbyt telkens aan het feest was. De West-Vlaming verscheen zo met het maximum van de punten aan de start in Tabor.

30ste zege op rij

Iserbyt duwde meteen het gaspedaal in, Van der Poel –die circa als twintigste het veld indook- moest achtervolgen. De wereldkampioen kwam vervolgens op het eind van de tweede ronde vooraan aansluiten, maar volgde wat later prompt opnieuw op twintig seconden.

Van der Poel begon na een fietswissel aan een nieuwe inhaalrace. Iserbyt rook bloed en trok door. Enkel Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar hadden een antwoord in huis. Het leiderstrio kon nadien niet voorkomen dat ‘MVDP’ andermaal terugkeerde.

Het viertal maakte er een spannende finale van. In de slotfase werd Vanthourenhout overboord gegooid, waarna Van der Poel uitpakte met een verschroeiende versnelling. Iserbyt drong aan, maar de zege was na een nagelbijtende finale andermaal een prooi voor de wereldkampioen. Z'n dertigste overwinning op rij in het veld.

Van der Poel in tranen: “Fysiek en mentaal lastig”

Van der Poel barstte in het flashinterview bij Play Sports in tranen uit. “Het is een heel zware week geweest (zijn grootvader Raymond Poulidor overleed woensdag, red.)”, klonk het bij de Nederlander. “Het is sowieso heel lastig. Het was zoeken naar het goede gevoel, en dat was moeilijker dan verwacht. Dat ik tijdens de cross kon rekenen op vader Adrie? Het is ook voor hem niet makkelijk. Zowel fysiek als mentaal was het lastig. Maar ik ben blij dat ik ben blijven vechten. Ik wou heel graag winnen, want Tabor is vrij speciaal voor mij. Mijn concurrenten hebben me ook goed onder druk gezet, ik voelde dat ik het in de laatste ronde moest doen.”

.@mathieuvdpoel won in Tabor voor z'n grootvader! 👏 pic.twitter.com/YF2Q4LzWMF Play Sports(@ playsports) link

Bekijk ook: Franse wielerlegende Poulidor is overleden