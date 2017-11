Dichte mist in Zeven: zien de renners straks wel Van der Poels nieuwste bolide? TLB/DMM

11u08

Bron: Eigen Berichtgeving 0 RV Mist op het parcours, maar een nieuwe fiets voor Mathieu van der Poel.

Om klokslag 15 uur staat het gelid veldrijders klaar om de vijfde Wereldbekermanche in het Duitse Zeven te verrijden. Op een modderachtig parcours gaat Mathieu van der Poel (met nieuwe fiets) vol voor een vijf op vijf. De juiste vraag is dan misschien hoe lang Van der Poels tegenstanders de Nederlander straks zien rijden. Het parcours in Duitsland is gehuld in een dichte mist. Klaart het vanmiddag nog op of wordt het dadelijk gedeeltelijk op de tast rondrijden?

RV Vader Adrie van der Poel met de nieuwe fiets voor Mathieu.

TLB Mist in Zeven.

RV Vader Adrie van der Poel met de nieuwe fiets voor Mathieu.

TLB Mist in Zeven.

TLB Mist in Zeven.

TLB Mist in Zeven.

Parcourverkenning in de mist vanmorgen in Zeven. pic.twitter.com/ziHkclmSna Jack van Trijp(@ TrijpVan) link