De beste, maar toch geen WB-eindzege: Iserbyt staat voor kansloze missie MG

25 januari 2020

11u08 0 Wereldbeker veldrijden Morgen in Hoogerheide wordt de laatste wedstrijd om de Wereldbeker veldrijden gereden. Toon Aerts is nu al zo goed als zeker van de eindzege. Zelfs al was Iserbyt de beste.

Nul overwinningen, zes keer op het podium voor Toon Aerts. Eli Iserbyt won vier van de voorbije acht crossen om de Wereldbeker, hij werd één keer tweede.

En toch. In Hoogerheide moet Iserbyt een kloof van 41 punten goedmaken, wil hij nog de Wereldbeker winnen. Als Iserbyt morgen wint, mag Toon Aerts in het slechtste geval elfde eindigen. Dan nog gaat de eindzege naar Toon Aerts.

Een kansloze missie is dat. Iserbyt verspeelde zijn kansen in Koksijde en in Heusden-Zolder, waar hij twee keer dertiende eindigde. En hij ging kopje onder in Namen. Iserbyt gaf onderkoeld op en keerde zonder punten naar huis terug.

En zo wint Toon Aerts, ondanks een WB-campagne waarin hij geen enkele wedstijd won, toch de Wereldbeker. Met dank ook aan Mathieu van der Poel, die alles won wat hij reed. Alleen reed hij maar de helft van de crossen.

Iserbyt pakte zondag in Nommay nog tien punten terug op Toon Aerts, maar zegt: “De voorsprong van Toon Aerts is groot genoeg.”

“Het vertrouwen om het te halen is er”, zegt Aerts. “De rest zal voor Iserbyt zijn.”

De rest, dat is de Superprestige en de DVV Trofee. In de Superprestige is Laurens Sweeck voorlopig leider. Hij heeft één punt meer dan Iserbyt, met nog twee crossen te gaan. In de DVV Trofee is Iserbvt haast niet meer bij te halen. “Februari wordt nog een lastige maand”, zegt Iserbyt. “De twee klassementen winnen is wel mijn doel.”

In Merksplas (9 februari) en Middelkerke (15 februari) wordt er nog twee keer om de Superprestige gecrosst. Lille (8 februari) is de laatste wedstrijd om de DVV trofee.