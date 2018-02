Belgisch feestje in Valkenburg! Sanne Cant grijpt wereldtitel na nagelbijtend duel met Compton MH en XC

03 februari 2018

15u26 2 Wereldbeker veldrijden Sanne Cant heeft het geflikt: voor het tweede jaar op rij wereldkampioene worden. In het Nederlandse Valkenburg was er slechts één concurrente: Katie Compton. De 39-jarige Amerikaanse werd uiteindelijk in de slotronde overboord gegooid en moest vrede nemen met het zilver. Lucinda Brand veroverde het brons.

Vooraf tegenstanders genoeg: Pauline Ferrand-Prévot, Katie Compton, Eva Lechner, Kaitlin Keough en Helen Wyman. Uiteindelijk had Sanne Cant slechts één uitdaagster: Compton. De Amerikaanse kende niet haar beste start, maar kwam op het eind van de eerste ronde voorin aansluiten.

Fenomenaal duel

Al snel werd duidelijk dat het net zoals vorig jaar (toen met Marianne Vos) een tweestrijd ging worden bij de dames. Halverwege reden Cant en Compton een mooie voorgift bij elkaar, Majerus volgde als derde op 32 seconden. In ronde drie leekt Compton de bovenhand te nemen. Een minder moment van onze landgenote zorgde ervoor dat Compton met een voorgift van zeven seconden de slotronde indook. Het hoofd naar beneden bij Cant. Heel eventjes was de Belgische hoop verdwenen.

En plots vond onze landgenote haar tweede adem. In één ruk knalde ze de bres dicht, sterker nog: ze ging op en over Compton. De Amerikaanse was van slag en had prompt vijf tellen aan haar been. Cant rook bloed. Aangemoedigd door het publiek hield ze Compton na een ware slijtageslag op afstand. En of de ontlading aan de finish groot was. De tweede wereldtitel op rij - Cant mag nog een jaartje in de regenboogtrui rondfietsen. Compton moest zich neerleggen bij de tweede plek, Brand veroverde het brons.

13u43: RICHARDS WINT! Dames uitgeteld weggedragen

En of Richards haar favorietenrol waarmaakt. Groot-Brittannië boven in Valkenburg. De Nederlandse Alvarado eindigt op het tweede schavotje, de Oostenrijkse Heigl is de verrassende derde.

Na de wedstrijd werd Richards onwel en werd ze net als onze landgenote Verhoeven weggedragen. Lees er HIER meer over!

.@eviee_alicee takes 🥇! Her 2nd 🌈title after Heusden-Zolder 2 years ago! #Limburg2018 pic.twitter.com/gB2BV9U3Xn UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

13u41: Voorsprong opnieuw groter

Er lijkt geen vuiltje aan de lucht voor Richards - die nu al 39 seconden voorsprong heeft. Met groot machtsvertoon stevent de Britse af op de zege. Intussen vergoot Alvarado als nummer twee haar voorsprong op Heigl. Zilver voor Nederland? Verdonschot is de eerste Belgische op een tiende plek.

13u35: 29 seconden bonus voor Richards

29 seconden: dat is het verschil met eerste achtervolgster Alvarado. De Nederlandse lijkt op weg naar zilver. Heigl moet als nummer drie wat terrein prijsgeven.

13u31: Tweede Brits feestje dichtbij

We zijn intussen in de derde en laatste rond aanbeland. Behoudens verrassingen kroont Evie Richards zich zo meteen tot wereldkampioene. Een tweede Brits feestje is in de maak.

13u26: Uitschuivertje

Ook Richards ondervindt de moeilijkheidsgraad van dit loodzwaar parcours. Ze schuift weg, maar kan snel weer oppikken. Haar voorsprong blijft ruim 20 seconden.

You know you’re at a CX race when... 💦💦💦💦💦💦 #limburg2018 pic.twitter.com/oxnXGBoK36 UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

13u20: Richards oppermachtig

Iets voor halfweg heeft Richards al zo'n 20 seconden voorsprong op haar eerste achtervolgster en landgenote Harnden. Laura Verdonschot vinden we als eerste Belgische terug op plek negen.

13u13: Richards meteen op kop

Nadat de Amerikaanse Emma White meteen het heft in handen nam, heeft Richards nu overgenomen. Richards heeft zo'n drie seconden bonus op haar landgenote Harriet Harnden. De Nederlandse Alvarado volgt als nummer drie op ongeveer 8 seconden.

They’re off! Good luck to all the riders you’re racing for 🌈!#Limburg2018 pic.twitter.com/2vh5le2G6W UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

13u05: Startschot weerklinkt!

Evie Richards is ongetwijfeld dé topfavoriet bij de beloften. Wie kan haar van een tweede Brits feestje houden?

12u50: Tik, tak, tik, tak,...

12u45: Over een kwartier starten de beloften bij de dames!

Slow warm-up session for the Women U23. 15mins to go🏁 #limburg2018 pic.twitter.com/3sAyXt9qFj UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

12u03: Podium

Men Junior Podium 🌈

🥇 @BTulett98 🇬🇧

🥈 @kopy82 🇨🇿

🥉Ryan Kamp 🇳🇱#Limburg2018 pic.twitter.com/kVS2RAiqbS UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

11u46: TULETT WINT!

Na Tom Pidcock vorig jaar, mag opnieuw een Brit de armen in de lucht steken. Ben Tulett kroont zich tot wereldkampioen bij de junioren. Kopecky strandt als tweede, het brons is voor Kamp. Gerben Kuypers is de eerste Belg op een mooie achtste plek.

It’s @BTulett98 ! Our new Men Junior World Champ🌈 #Limburg2018 pic.twitter.com/vvEx2f0SOk UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

11u42: Kuypers heeft het moeilijk

Het is een o zo loodzwaar parcours en ook Kuypers heeft het nu erg lastig. Onze landgenoot palmt momenteel de achtste plek in. Een medaille wordt lastig. De voorsprong van Tulett op Kopecky telt intussen al 12 seconden.

11u38: Wat gebeurde er met Kopecky?

Terwijl de laatste ronde is ingegaan, heeft Tulett opnieuw een voorsprong op Kopecky te pakken. Wat er juist aan de hand was, is vooralsnog onduidelijk. In elk geval: Tulett is opnieuw alléén leider.

11u35: Roullier stelt teleur

Roullier, nochtans één van de topfavorieten vandaag, kan niet overtuigen. De Zwitser vinden we op het bijzonder zware parcours pas terug op een kleine minuut van het duo Tulett-Kopecky.

11u31: Kopecky sluit aan

Kopecky vindt zijn tweede adem en in een mum van tijd zelfs weer aansluiten bij Tulett. Het lijkt dus op een tweestrijd uit te draaien. Gerben Kuypers doet nog volop mee voor een Belgische medaille.

11u26: Tulett rijdt weg

De Brit Ben Tulett heeft zich losgerukt van het kopgroepje en trekt er stevig van door. In de derde ronde heeft hij nu al 15 seconden bonus op achtervolgers Kuypers, Kopecky, Maher, Ronhaar en Hendrickx en Kamp. Die laatstgenoemde moet even later afhaken met een kettingprobleem.

11u22: Resem achtervolgers sluiten aan

Intussen hebben enkele achtervolgers de kopgroep vergezeld. Onder hen ook landgenoot Gerben Kuypers.

Stairs for breakfast 👌#Limburg2018 pic.twitter.com/La9S9t3DHa UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

11u17: Kopecky en Roullier voorin

Het hoeft geen verrassing te zijn dat Kopecky en Roullier de toon aangeven. Het duo slaat na de eerste ronde een klein kloofje. Eerste Belg is Jarno Bellens op een negende plek.

After 1 lap Tomas Kopecky is leading a group of 7 riders #Limburg2018 pic.twitter.com/DjQ7FRFbXP UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

11u05: We zijn vertrokken!

They’re off! 🚴💨

Good luck to all the riders you’re racing for 🌈 #Limburg2018 pic.twitter.com/xYWgK4HaXA UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

10u55: Start ietsje later

De start werd zopas met vijf minuten uitgesteld. Om 11u05 zal het startschot weerklinken.

5min to go! 🌈🌈 🏁 #Limburg2018 pic.twitter.com/0oJzkJ8YoV UCI Cyclocross(@ UCI_CX) link

10u45: Goedemiddag!

Over een kwartier starten de junioren aan de eerste strijd van de dag. Wie wordt de opvolger van de Brit Tom Pidcock?