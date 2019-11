Ambiancecross van Wachtebeke mikt op nieuwe Wereldbeker MG

23 november 2019

11u05 0 Veldrijden Organisator Jurgen Mettepenningen wil van de cross van Wachtebeke volgend jaar een klassementscross maken. Hij zegt niet neen tegen de nieuwe Wereldbeker.

Het is vandaag editie nummer twee van de Ambiancecross van Wachtebeke. Die cross is een initiatief van Jurgen Mettepenningen, ploegleider en in het verleden ook bezieler van de cross in Hamme. Hamme heeft Mettepenningen inmiddels aan Golazo verkocht. En nu heeft hij grote plannen met Wachtebeke. “Vorig jaar was het een schot in de roos. De publieke belangstelling was groot. We kunnen gebruik maken van een groot domein (Puyenbroeck, red), de cross is goed bereikbaar. Mijn ambitie is om deze cross te laten groeien.”

Koksijde wil in WB blijven

Concreet hoopt Mettepenningen volgend jaar deel uit te maken van een klassement. Superprestige is goed. Hij denkt ook luidop aan de nieuwe Wereldbeker die nu door Flanders Classics wordt hervormd. Daar is ruimte voor acht WB-crossen in België. Mettepenningen: “Wachtebeke leent zich ertoe om een grote klassementscross te worden. Van die klassementen steekt de Wereldbeker er bovenuit. Helaas heb ik de touwtjes niet in handen.”

Als Wachtebeke volgend jaar deel uitmaakt van de Wereldbeker, moet Mettepenningen een fee van 35.000 tot 50.000 euro betalen aan Flanders Classics. “Dat zijn correcte voorwaarden”, zegt Mettepenningen.

Ook Koksijde wil volgend jaar nog deel uitmaken van de Wereldbeker. “Bij de laatste gemeenteraad is beslist dat het belangrijk is om in de Wereldbeker te blijven”, zegt organistor Jan Deramoudt. “De onderhandelingen zijn nog niet begonnen en wat de concrete kostprijs wordt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar we zijn kandidaat.”