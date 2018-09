Aerts zet de toon in Wereldbekercross Waterloo, Van Aert moet vrede nemen met tweede plek XC

23 september 2018

21u35 19 Wereldbeker veldrijden Toon Aerts heeft de eerste Wereldbekercross van het seizoen naar zijn hand gezet. De Antwerpenaar soleerde naar de zege in het Amerikaanse Waterloo. Wout van Aert strandde op de tweede plek. Laurens Sweeck maakte de top drie compleet.

“Het was een hectische week met veel stress en veel twijfels voor mij. Duizend berichten en telefoontjes later ben ik klaar voor de wedstrijd”, klonk het vooraf bij Wout van Aert, die bij afwezigheid van Mathieu van der Poel de grote topfavoriet was. En de wereldkampioen veldrijden schoot meteen het snelst uit de startblokken.

Daarnaast had Lars van der Haar zijn start compleet gemist. De Nederlander, die vorige week de veldrit in Geraardsbergen won, volgde na één ronde reeds op een halve minuut. Weg mogelijke zege. Van der Haar zou uiteindelijk nooit een rol van betekenis spelen.

Aerts sterker dan Van Aert

Halverwege hadden we vier koplopers: Van Aert, Toon Aerts, Daan Soete en Quinten Hermans. Tot die laatste twee tegen de grond smakten. ’t Werd zo een duel tussen Van Aert en Aerts. En de wereldkampioen moest ietwat verrassend zijn meerdere erkennen in de renner van Telenet Fidea Lions.

De zege was dus een prooi voor een indrukwekkende Aerts. Van Aert moest net zoals vorige week vrede nemen met de tweede plek, Laurens Sweeck vervolledigde het podium.

Van Aert: "Aerts was vandaag de beste"

“Ik ben op mijn waarde geklopt. Aerts was gewoon sterker”, aldus een eerlijke Van Aert na afloop. “Ik voelde al vanaf het begin dat het moeilijk zou worden. En toen ik met Aerts voorop reed, moest ik gewoon mijn meerdere erkennen. Hij was vandaag de beste. Ik miste dan weer wat explosiviteit op dit parcours, al heb ik wel de koers gereden die ik wilde. Met een tweede plek sta ik toch goed in het klassement van de Wereldbeker.”

Aerts: "Voor mij een serieuze verrassing"

“Dit is 'amazing’, zoals ze dat hier zeggen”, glunderde Aerts na zijn zege. “Ik voelde vorige week in Geraardsbergen dat ik de goede benen te pakken heb. Maar dat ik hier de Wereldbekercross in Waterloo win, is voor mij toch een serieuze verrassing. Eerst weigerde ik over te nemen van Van Aert, omdat hij normaal de betere is. Maar toen ik dat toch deed, had ik plots een bres geslagen. En dan was het gewoonweg afzien tot de finish.”