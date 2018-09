Aerts neemt Van Aert nu ook in Wereldbekercross Iowa te grazen XC

29 september 2018

22u35 2 Wereldbeker veldrijden Toon Aerts heeft nu ook in de Wereldbekercross van Iowa het zegegebaar mogen maken. De renner van Telenet Fidea Lions nam net zoals in Waterloo de maat van Wout van Aert. Michael Vanthourenhout finishte als derde.

Vorige week kregen we in Waterloo een duel tussen Toon Aerts en Wout van Aert. En dat was vandaag in Iowa opnieuw het geval. Beide heren reden reeds in de eerste ronde van de tegenstand weg. Daarachter streden Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout al vroeg voor de derde plek.

Nadien lange tijd hetzelfde wedstrijdbeeld, tot Van Aert zich verslikte in een modderstrook. Aerts rook z’n kans en trok vervolgens stevig door. De wereldkampioen moest een bres van enkele seconden dichten, maar zag hoe de WB-leider almaar verder wegreed. De lange Aerts werd steeds kleiner.

De renner van Telenet Fidea Lions voerde in de laatste twee ronden een heuse onemanshow op. Andermaal de beste man in koers. De terechte winnaar. Van Aert moest vrede nemen met de tweede plek. En dat voor de derde keer op rij. Vanthourenhout won dan weer het robbertje voor de derde plek.

Van Aert: "Zakte er in tweede deel andermaal door. Bizar"

“In de tweede helft van de wedstrijd zakte ik er helemaal door”, deed Van Aert zijn verhaal na afloop. “En dat is niet de eerste keer. Vanaf halfweg koers stroomde de energie andermaal uit mijn lijf. Bizar. Daar moeten we een oplossing voor zoeken. Toon Aerts was daarnaast heel sterk. Had ik goed geweest, dan kon ik dat gaatje misschien wel dichten. Maar dat lukte dus niet.”