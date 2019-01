Aerts moet Van der Poel voor zich dulden na spannend duel in Hoogerheide, maar is wel eindwinnaar van Wereldbeker XC

27 januari 2019

16u04 0 Wereldbeker veldrijden Mathieu van der Poel heeft in het Nederlandse Hoogerheide de slotmanche van de Wereldbeker naar zijn hand gezet. Toon Aerts (tweede) bleef Wout van Aert (derde) voor en is de eindwinnaar van de Wereldbeker. Dat betekent dus ook dat Tim Merlier naar het WK in het Deense Bogense mag.

Wout van Aert telde vooraf in het klassement amper drie punten meer dan Toon Aerts. Een peulschil in de Wereldbeker. Diegene die vandaag het beste resultaat neerzette, pakte de eindzege mee naar huis. Daardoor stonden beide heren met de nodige stress aan de start in Hoogerheide.

Van der Poel had geen klassement te verdedigen en kon dus vrank en vrij koersen. Maar makkelijk had hij het niet. Onze noorderbuur miste na zijn stage duidelijk wat wedstrijdritme. Zo werd hij na twintig minuten koers prompt door Aerts overboord gegooid.

Van der Poel herpakt zich

Van der Poel werd vervolgens bijgebeend door Van Aert (die zijn start miste), maar de Nederlander kwam nadien toch onder stoom. Aerts zag plots hoe Van der Poel een kwartier later op z’n eentje opnieuw kwam aansluiten.

Het tweetal maakte er een mooie strijd van, maar in de voorlaatste ronde achtte Van der Poel zijn moment gekomen. Aerts had geen antwoord in huis – in de slotronde was het voor hem een kwestie om Van Aert achter zich te houden.

Met succes. De zege ging naar Van der Poel. Aerts werd tweede, Van Aert finishte als derde. Zo is Aerts de eindwinnaar in de Wereldbeker. Dat is ook goed nieuws voor Tim Merlier, die daardoor naar het WK in Bogense mag.