Wat mogen we in de andere categorieën verwachten van onze Belgische veldrijd(st)ers?

02 februari 2019

08u53 0 Veldrijden Er staat dit weekend meer op het spel dan de titel van wereldkampioen veldrijden bij de elite-heren. Vandaag om 11u wordt de strijd om de eerste medailles al ingezet met het duel bij de junioren mannen. Wat mogen we in de andere categorieën van de Belgen verwachten?

Vrouwen elite: Cant tegen Oranje

Tweevoudige wereldkampioene Sanne Cant is onze medaillehoop, maar niet de grote favoriete. Daarvoor maakte Lucinda Brand de voorbije weken te veel indruk. Met ook nog Marianne Vos, Denise Betsema en Annemarie Worst heeft Nederland véél ijzers in het vuur.

Mannen beloften: Iserbyt als underdog

Eli Iserbyt gaat voor een ongeziene drie op een rij bij de beloften. Op het snelle parcours in Bogense moet hij wel Tom Pidcock naast en eigenlijk zelfs voor zich dulden in de hiërarchie. De jonge Brit was in 9 van de 13 onderlinge confrontaties dit seizoen de betere van onze landgenoot.

Vrouwen beloften: ervaring opdoen

De verwachtingen liggen niet te hoog voor Axelle Bellaert, Jinse Peeters en Marthe Truyen. Ervaring opdoen, heet dat voor wie het positief wil formuleren. De Nederlandse meisjes, met Ceylin del Carmen Alvarado op kop, zijn torenhoog favoriet. Een volledig oranje podium is haalbaar.

Mannen junioren: mee favoriet

Witse Meeussen en Ryan Cortjens kunnen ons land voor het eerst sinds 2014 (Thijs Aerts) een wereldkampioen bij de junioren leveren. Ook Thibau Nys, die zijn WK-debuut maakt, vindt in Bogense een parcours op zijn maat. De concurrentie komt van de Britse titelverdediger Ben Tulett en van de Nederlanders Pim Ronhaar en Luke Verburg.

Programma

Zaterdag

11u: junioren mannen

13u: beloften mannen

15u: elite vrouwen

Zondag

11u: beloften vrouwen

15u: elite mannen