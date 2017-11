Walsleben stopt per direct met veldrijden: "Frustrerend als je alles voor je sport doet en de beloning blijft uit" DMM

Bron: Belga 1 TDW Veldrijden Philipp Walsleben stopt per direct met veldrijden. In onderling overleg heeft de dertigjarige Duitser zijn contract bij Beobank-Corendon ontbonden. Hij wil zich volledig concentreren op het wegwielrennen. "Dit is een beslissing waar ik al langer mee in mijn hoofd zat", verklaart Walsleben in een persbericht.

"Het veldrijden heeft mij heel veel gegeven, maar de laatste jaren bleven de resultaten uit", klinkt het. "Het is frustrerend als je leeft voor je sport en de beloningen uitblijven. Vorig seizoen speelde ik al met het idee om te stoppen, maar een goeie zomer en nieuwe moed trokken mij over de streep om er nog eens volledig voor te gaan. Zonder succes. Na het Europees kampioenschap begon de molen in mijn hoofd weer stevig te draaien en de maandag na Gavere heb ik de knoop doorgehakt. Ik ben 30 jaar en als ik mijn mogelijkheden op de weg wil ontdekken, dan kan ik geen maanden meer aanmodderen."

In zijn veldritcarrière veroverde Walsleben zes nationale elitetitels, en werd hij zowel wereldkampioen als Europees kampioen bij de beloften. In het seizoen 2013-2014 behaalde de Duitser een tweede plaats in het Wereldbekerklassement. "Naast de behaalde titels heb ik als 'buitenlander' toch bijna een decennium meegedraaid in een sport die al jaren wordt gedomineerd door België en Nederland. Daar kijk ik met veel plezier en trots op terug, maar nu is het tijd voor iets anders, een nieuw doel. En laat mij duidelijk zijn: ook als het niets wordt op de weg zal ik geen spijt hebben van deze beslissing."

Als wegrenner won Walsleben dit jaar de bergtrui in de Tour du Limousin. Op het Duits kampioenschap werd hij zestiende. "Ik heb gemerkt dat ik mij amuseer op de weg en dat ik goed presteer zonder specifieke voorbereiding. Ik ben dan ook benieuwd waar mijn limieten liggen als ik er wel volledig op focus", besluit Walsleben.

