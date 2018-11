Waarom Wout van Aert in Tabor zo fel terugzakte en pas zevende eindigde: “Leegloper en niet goed genoeg” JDK

18 november 2018

14u11 0 Veldrijden Verrassing gisteren, in de vierde ronde van de Wereldbekermanche veldrijden in het Tsjechische Tabor. Plots zakte wereldkampioen Wout van Aert vanuit tweede stelling terug naar een positie nog net binnen de top tien. “Een leegloper”, verklaart hij één dag later die plotse terugval.

“Daardoor miste ik de aansluiting met het podium. Want ik was niet goed genoeg om terug te keren en mijn plaats net achter Mathieu van der Poel opnieuw in te nemen”, voegt hij er eerlijk aan toe. Van Aert slaagde er inderdaad niet meer in de jonge Joris Nieuwenhuis en veteraan Kevin Pauwels van zich af te schudden.

In de spurt voor plaats zes werd hij trouwens nog gevloerd door Pauwels. Van Aert overnachtte na afloop van de WB-cross in Tabor in Penzion Stybar, het hotel van Zdenek Stybar in Stribro, en is momenteel op de terugweg naar huis. Hij komt, zoals gepland, niet aan de start van de Flandriencross in Hamme.