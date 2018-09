Waarom Van Aert contractbreuk pleegt: Nick Nuyens wilde mensen van de ploeg onder druk zetten om zich tegen wereldkampioen te kanten Redactie

18 september 2018

19u37

Bron: VTM Nieuws 8 Veldrijden Veldrijder Wout van Aert heeft vanmorgen in allerijl zijn contract bij zijn wieler- en veldritploeg Sniper Cycling verbroken "om dringende redenen". Teammanager Nick Nuyens heeft mensen van de ploeg onder druk willen zetten, om zich tegen van Aert te kanten in het hele dispuut rond de contractproblemen. Dat meldt VTM Nieuws.

De relatie tussen de wereldkampioen en zijn teammanager Nick Nuyens was al een hele tijd verzuurd, maar dit incident heeft alles in een stroomversnelling gebracht.

Contract afkopen

Volgens van Aerts advocaat Walter Van Steenbrugge is het niet zeker of de renner zijn contract zal moeten afkopen. "Er was geen enkele mogelijkheid om nog samen te werken. Wout is een bijzonder loyaal persoon, maar sinds dit weekend is het vertrouwen weg", aldus de advocaat.

Onafhankelijk renner

Voor welk team Wout van Aert zal gaan koersen, is nog niet bekend. Momenteel hoopt de veldrijder op onafhankelijke basis mee te doen aan de veldritten.