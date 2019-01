Waarom Toon Aerts geen Belgisch kampioen wordt: "Stress, en Van Aert is beter” Marc Ghyselinck

08 januari 2019

08u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Veldrijden Toon Aerts wordt zondag in Kruibeke niet de nieuwe Belgische kampioen en daar heeft hij zelf drie redenen voor. Eén: Wout van Aert is beter. Twee: Aerts heeft last van stress. En drie: ook zonder Belgische titel spreekt hij nu al van een geslaagd seizoen.

Stress, laten we daarmee beginnen. Toon Aerts (25) hield gisteren al een persconferentie in het verre Kasterlee. Dat was om ervan af te zijn en dat zei hij ook met zoveel woorden. “Dan kan ik me de komende dagen op het kampioenschap concentreren en dan hoef ik de rest van de week ook geen kranten meer te lezen.”

Want Aerts leest niet graag de kranten. “Daar staan dingen in waar ik stress van krijg.” Hij gaat niets lezen over het parcours, niets over zijn concurrenten en ook niets over zichzelf. Aerts houdt het rustig, dat is al spannend genoeg.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN