Waarom cross in Zeven kantelpunt in voorlopig 'saai' veldritseizoen kan zijn: "Het zal zeker nog tot duels komen"

Veldrijden De hegemonie van Mathieu van der Poel in de Wereldbeker is ten einde. De 22-jarige Nederlands en Europees kampioen kon voor het eerst in vijf WB-manches niet winnen. Wereldkampioen Wout van Aert profiteerde optimaal van pech van zijn rivaal in de tweede ronde om naar zijn vierde overwinning van het seizoen te rijden. En de cross in het Duitse Zeven is mogelijk een kantelpunt in een voorlopig 'saai' veldritseizoen.

Voor zijn vier zeges tot dusver moest Wout van Aert Mathieu van der Poel eigenlijk nog geen enkele keer verslaan. In Ardooie kwam de Nederlander niet aan de start, in Boom knalde hij ongelukkig tegen een nadarhek, in Asper-Gavere had hij pech in de slotronde en in Zeven al in de tweede ronde. Maar zowel Van der Poel als Van Aert lijkt te beseffen dat de wereldkampioen steeds beter wordt. In Zeven werd dat nog eens in de verf gezet.

“Net als in Gavere ging mijn ketting er plots af. Ze belandde naast mijn spaken en dan is het knap lastig om ze er opnieuw op te krijgen”, doet Van der Poel het verhaal van zijn race. “Daardoor verloor ik veel tijd. Ik kon daarna wel snel weer oprukken naar de tweede plaats en even dacht ik ook naar Van Aert te kunnen rijden. Maar dichter dan 25 seconden ben ik uiteindelijk niet gekomen."

"Dat toont toch dat Wout echt wel in orde was. Ook zonder die materiaalpech zou het vandaag lastig geworden zijn om te winnen. Die tweede plaats was, achteraf gezien, toch het maximum haalbare. Want voor de kloof met Wout nog te dichten, had ik vandaag de benen niet.”

Magere opkomst, prima Van Aert

Door het gebrek aan Duitse toppers en de gure temperaturen in Nedersaksen was het niet op de koppen lopen. De toeschouwers die toch hun laarzen uit de kast hadden gehaald, kregen een prima Van Aert te zien.

"Ik had snel door dat er iets scheelde met de fiets van Mathieu", aldus Van Aert. "Ik zat op dat moment op kop, omdat ik het tempo wilde opdrijven. En toen ik Mathieu daar zag staan, moest ik natuurlijk niet wachten. Ik heb er wel nog even rekening mee gehouden dat hij zou terugkeren, maar ik probeerde toch vooral de juiste lijnen te zoeken in de modder en mijn cross slim in te delen. En dat is vandaag wel aardig gelukt. In de laatste ronde kon ik dan gecontroleerd richting de zege rijden, dat is lang geleden."

Het liep dit seizoen nog niet zoals de wereldkampioen zou willen. Van der Poel stak er voorlopig met kop en schouders bovenuit, maar Van Aert lijkt -onder meer na zijn stage in het Italiaanse Lucca- steeds meer in staat om de Nederlandse kampioen het vuur aan de schenen te leggen.

"Deze overwinning doet echt wel deugd, zeker omdat de Wereldbeker het hoogste niveau is waarop we als crossers kunnen rijden. Ik vond het ook gewoon leuk vandaag, nog eens ouderwets door de modder ploeteren. Uiteraard is het leuker om te winnen na een duel, maar na vandaag weet ik zeker dat die er wel nog zullen komen. Om eerlijk te zijn ,had ik niet verwacht dat het zo lang zou duren vooraleer ik dit niveau zou halen. Maar uit deze zege put ik wel vertrouwen voor wat nog komt."

Flandriencross

Meteen na de vijfde WB-manche van het seizoen stapten de crossers in hun wagen. Morgen moeten ze immers al opnieuw in België aan de bak, in Hamme vindt de Flandriencross plaats. Van Aert won die veldrit in 2014 en 2015 en vorig jaar was Van der Poel de beste in Oost-Vlaanderen voor de kopman van Verandas Willems-Crelan. Krijgen we morgen dan toch een eerste echt duel van het seizoen?

